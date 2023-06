Procter & Gamble verwent aandeelhouder ondanks lage groei

Procter & Gamble wil dit boekjaar 16,4 tot 17 miljard dollar aan de aandeelhouders uitkeren.

De prijzenoorlog in de sector van de consumentengoederen wordt niet alleen uitgevochten tussen de retailers onderling, maar ook tussen die bedrijven en hun leveranciers. Producenten als Procter & Gamble staan onder druk om een aanzienlijk deel van de kostenstijgingen niet door te rekenen. Die oorlog leidt er soms toe dat sommige merken niet verkrijgbaar zijn. Dat is vrijwel altijd een tijdelijke situatie, want beide partijen hebben er belang bij conflicten niet op de spits te drijven.

Het blijft een lastig evenwicht tussen het beschermen van de marktpositie en het op peil houden van de marges. Procter & Gamble moet vermijden dat te veel klanten overstappen naar goedkopere huismerken. Dat lijkt aardig te lukken, al zijn er grote verschillen tussen de afdelingen. In het derde kwartaal van het fiscaal boekjaar 2023 bedroeg de organische omzetgroei (exclusief-valuta-effecten) 7 procent, tegenover een verwachte 4 procent. De groei was een combinatie van hogere prijzen (+10%) en lagere volumes (-3%). Procter & Gamble telt vijf afdelingen. De grootste is Fabric & Home Care (waspoeders, detergenten, schoonmaakproducten), met iets meer dan een derde van de omzet. Ze wordt gevolgd door Baby, Feminine & Family Care (Pampers, Always), Beauty (shampoo, huidverzorging), Health Care (Oral-B) en Grooming (Gilette, Braun). Bij de grootste twee afdelingen, Fabric & Home Care en Baby, Feminine & Family Care, daalden de verkoopvolumes met respectievelijk 5 en 4 procent. Daar was de druk van de huismerken dus het grootst. Dat was niet zo bij Healthcare, waar de volumes met 1 procent aantrokken.

Procter & Gamble keert al 132 jaar een dividend uit, en dat werd al 66 keer verhoogd. In april kondigde het een nieuwe stijging met 3 procent aan. Tegen de huidige koers en een verwacht dividend van 3,76 dollar per aandeel bedraagt het rendement 2,6 procent. Op basis van de verwachte winst van volgend boekjaar ligt de pay-outratio op bijna 60 procent. De houdbaarheid van het dividend komt dus niet in gevaar. Het verwachte dividend ligt ook ruim onder de vrije kasstroom, die over de jongste vier kwartalen 5,13 dollar per aandeel bedroeg. De groep koopt ook eigen aandelen in, dit jaar voor 6 tot 8 miljard dollar. Na drie kwartalen staat de teller al op 7,4 miljard, waardoor de aandeleninkopen dit kwartaal minder de koers zullen ondersteunen. Het merkenconcern verwacht over het boekjaar 2023 (tot eind juni) 16,4 tot 17 miljard dollar uit te keren, waarvan 9 miljard voor dividenden en de rest via aandeleninkopen.

Het aandeel de voorbije twaalf maanden per saldo weinig bewogen. Dat komt omdat de winst- en omzetgroei geen uitschieters laat optekenen. Voor het lopende boekjaar bedraagt de winstprognose 5,86 dollar per aandeel, tegenover 5,81 dollar een jaar eerder. Voor volgend boekjaar bedraagt het consensus-cijfer 6,38 dollar.





Conclusie

Tegen de actuele koers noteert Procter & Gamble tegen 25 keer de winst van dit jaar en 23 keer die van volgend jaar. De ondernemingswaarde (Enterprise Value) bedraagt 4,5 keer de omzet. Beide cijfers zijn vrij hoog voor een bedrijf in de consumentensector, maar de waardering ligt wel in lijn met het historische gemiddelde. Procter & Gamble is zelden een echt goedkoop aandeel, dankzij de defensieve kwaliteiten met relatief voorspelbare winsten en hoge aandeelhoudersvergoedingen. Bovendien wordt het aandeel (tijdelijk) minder ondersteund door aandeleninkopen en brengt een dreigende recessie bijkomende onzekerheid. Om die redenen blijft het advies ‘houden’.





Advies: houden/afwachten

Risico: laag

Rating: 2A

Koers: 145,94 dollar

Ticker: PG US

ISIN-code: US7427181091

Markt: NYSE

Beurskapitalisatie: 343,98 miljard dollar

K/w 2022: 25,5

Verwachte k/w 2023: 25

Koersverschil 12 maanden: +3%

Koersverschil sinds jaarbegin: -4%

Dividendrendement: 2,6%