Newmont wil de grootste blijven

De activa van het overgenomen Newcrest leveren op lange termijn zeker toegevoegde waarde op voor Newmont. De correctie is daarom een extra koopkans.

In output is Newmont de grootste goudproducent ter wereld, met 6 miljoen troy ounce per jaar. Daarnaast produceert de groep 110 miljoen pond koper. Ze maakte er geen geheim van dat ze wil groeien om haar reserves uit te breiden en deed al enkele kleine overnames. Deze keer gaat het om een grote vis, want Newcrest is de op zes na grootste aanbieder, met dit jaar een verwachte output van 2,1 tot 2,3 miljoen troyounce goud. Newmont lonkt ook naar de koperactiva van Newcrest. Die worden verondersteld dit jaar 300 tot 340 miljoen pond op te leveren, ongeveer drie keer meer dan die van Newmont. Newcrest is behalve in zijn thuisland Australië ook actief in Canada en Papoea-Nieuw-Guinea. De operationele synergie lijkt op het eerste zicht beperkt, maar Newmont wil door schaalgrootte kosten besparen.





Conclusie

Op het moment dat we dit schrijven noteert Newcrest met een korting van 4 procent tegenover de biedprijs. Het aandeel van Newmont kreeg een flinke tik, wat als overnemer gebruikelijk is. De activa van Newcrest leveren op lange termijn zeker toegevoegde waarde op voor Newmont. De correctie is daarom een extra koopkans.

Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating : 1B

Koers: 46,35 dollar

Ticker: NEM US

ISIN-code: US6516391066

Markt: New York Stock Exchange

Beurskapitalisatie: 36,8 miljard dollar

K/w 2022: 39

Verwachte k/w 2023: 16,5

Koersverschil 12 maanden: -28%

Koersverschil sinds jaarbegin: -2%

Dividendrendement: 4,6%