Lezersvraag: komt het nog goed met Platinum Group Metals?

Ik ben al enkele jaren aandeelhouder van Platinum Group Metals. Ik heb daar voorlopig nog weinig plezier aan beleefd. Zal dat snel verbeteren?

Het Waterberg-project in Zuid-Afrika heeft al een lange geschiedenis achter de rug, maar was tot nog toe voor de aandeelhouders allesbehalve een succesverhaal. Platinum Group Metals (PGM) met hoofdzetel in Canada heeft direct (37,05%) en indirect (12,97%) een participatie van iets meer dan de helft (50,02%) in de overkoepelende joint venture.

Waterberg ligt in het Zuid-Afrikaanse Bushveld-complex, een gebied bekend voor talrijke ertsafzettingen, waar veel mijnbedrijven actief zijn. Er is palladium, platina, rhodium en goud (4E PGM) aanwezig. Er werd in september 2019 al een definitieve haalbaarheidsstudie afgerond voor Waterberg. Dat is de laatste fase voor er een productiebeslissing wordt genomen en die bevat details over onder meer de mijnmethode, de verwachte grades, het rendement en de geschatte kosten.

Het probleem is dat er de volgende drie jaar nagenoeg niets gebeurd is. Intussen was er een hoge inflatie aan de kostenzijde en ook de edelmetaalprijzen zijn geëvolueerd. De gemiddelde prijs ligt nu lager dan toen. De studie moet dus worden geactualiseerd. Vorig jaar stelde de joint venture daarvoor 21 miljoen dollar ter beschikking. Dat bedrag wordt in schijven beschikbaar gesteld tot augustus volgend jaar.

De vorige haalbaarheidsstudie ging uit van een potentieel van 19,5 miljoen troyounce 4E PGM, samengesteld uit palladium (63%), platina (29%), rhodium (2%) en goud (6%). De geschatte levensduur bedroeg 45 jaar met een gemiddelde jaarlijkse output van 420.000 troyounce 4E PGM. De net present value (NPV) van het project werd tegen de prijzen van 2019 op 982 miljoen dollar geschat. Tegen de huidige prijzen ligt dat cijfer in de buurt van 850 miljoen dollar, gezien vooral de prijs van palladium sterk is gedaald.

Geen schulden, maar speculatief gedeelte van aandelenportefeuille

Platinum Group Metals bezit de helft van het project, wat de NPV op basis van het huidige aantal uitstaande aandelen op 4,5 dollar brengt. Tegen de huidige koers noteert het aandeel tegen 0,3 keer de NPV. Dat mag heel laag lijken, maar dat is een normale waardering voor een bedrijf met een project in deze fase. De hele sector zit in zwaar weer en veel bedrijven met een beduidend lager risicoprofiel noteren nog goedkoper.

PGM heeft geen schulden en beschikt over een bescheiden cashpositie van ongeveer 8 miljoen dollar. Die werd in september aangevuld met een private plaatsing, die 2,5 miljoen dollar opleverde. Na de eventuele productiebeslissing moet nog de financiering worden gezocht om de mijn te bouwen. In 2019 werden de kosten op 1,1 miljard dollar begroot, maar dat cijfer zal intussen hoger liggen. Dat kan via een combinatie van nieuwe schulden, de uitgifte van nieuwe aandelen of een streamingovereenkomst. De ontwikkelings- en bouwfase wordt op zes tot acht jaar begroot. Productie en dus positieve kasstromen komen er dus niet voor 2031.

PGM past om die redenen enkel in het speculatieve gedeelte van een aandelenportefeuille. Om van Waterberg een succesvol project te maken, moeten alle puzzelstukken op hun plaats vallen. Dat is niet onmogelijk, maar er zijn talrijke hindernissen. Bestaande posities mogen behouden blijven (rating 2C).