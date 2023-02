Knappe resultaten in inflatiejaar voor Ahold Delhaize

Ahold Delhaize bood vorig jaar uitstekend weerstand tegen de hoge inflatie. Dat was te danken aan de Amerikaanse consument, veel meer dan de Europese. Aan de overkant van de Atlantische Oceaan liggen de marges duidelijk hoger dan in Europa.

De supermarktholding van ketens als Albert Heijn, Delhaize, Food Lion en Hannaford zag de omzet vorig boekjaar met 15 procent toenemen naar net geen 87 miljard dollar. De dollar zorgde voor rugwind, want meer dan 60 procent van de omzet komt uit de Verenigde Staten. Bij constante wisselkoersen bedroeg de groei 6,9 procent. Ook zonder het dollareffect presteerden de Amerikaanse winkels beter. De omzetgroei bedroeg er 21,5 procent in dollar en 7,9 procent bij constante wisselkoersen, terwijl de toename in Europa bleef steken op 5 procent.

Het geografische onderscheid zet zich ook door in de winstgevendheid. De operationele winst klom met 12 procent naar 3,73 miljard euro, boven de consensusschatting van 3,6 miljard euro. De winstmarge lag daarmee op 4,3 procent, een fractie lager dan in 2021 (4,4%), maar wel boven de verwachte 4,1 procent. In de Verenigde Staten kwam de marge met 4,7 procent boven het groepsgemiddelde uit.

Ahold Delhaize kon net als andere supermarktketens de hogere inflatie niet volledig doorrekenen in de prijzen. Om de marge op peil te houden, moet dus worden bespaard. Vorig jaar ging het om 979 miljoen euro of 100 miljoen meer dan gepland. De besparingsoefening zet zich ook in 2023 door.

Door de inkoop van eigen aandelen steeg de nettowinst per aandeel met 17 procent naar 2,55 euro. De vrije kasstroom klom naar 2,2 miljard euro, boven de verwachte 2 miljard. Ahold Delhaize trekt het dividend op van 0,95 naar 1,05 euro per aandeel.

Conclusie

CEO Frans Muller laat zich voorzichtig uit over 2023 en mikt op een operationele marge van minstens 4 procent. Omdat de rugwind van de dollar grotendeels wegvalt, zal de winst per aandeel dit jaar stabiel blijven. Wegens de hoge aandeelhoudersvergoedingen (inkoop en dividendrendement van 3,6%) en de nog steeds aanvaardbare waardering (k/w 11,5) blijft het koopadvies staan.





Advies: koopwaardig

Risico: laag

Rating: 1A

Koers: 29,74 euro

Ticker: AD NA

ISIN-code: NL0011794037

Markt: Euronext Amsterdam

Beurskapitalisatie: 29,55 miljard euro

K/w 2022: 11,5

Verwachte k/w 2023: 11,5

Koersverschil 12 maanden: +14%

Koersverschil sinds jaarbegin: +11%

Dividendrendement: 3,6%