Kassa, kassa met Shell

Het olieconcern brengt in tijden van inflatie de kosten terug en beloont de aandeelhouders rijkelijk.

Shell had in het eerste kwartaal een omzet van 87,0 miljard dollar en een nettowinst van 9,6 miljard dollar. Het bedrijf koopt in het komende kwartaal voor 4 miljard dollar aan eigen aandelen in. De beurswaarde bedraagt 206 miljard dollar, wat wil zeggen dat in het huidige tempo op jaarbasis bijna 8 procent van het aandelenkapitaal verdwijnt.

Shell verwacht over het eerste en tweede kwartaal via de inkoop van eigen aandelen en het dividend 12 miljard dollar naar de aandeelhouder te brengen. Het concern zit daarmee op een schema van 11,6 procent rendement voor de aandeelhouder (dividend + inkoop eigen aandelen ten opzichte van de koers).

Dat komt niet alleen doordat Shell minder investeert dan in het verleden en daardoor meer geld overhoudt, het bedrijf gaat ook steeds efficiënter werken. De kosten daalden over het afgelopen jaar met 1,7 miljard dollar. Opmerkelijk is dat dat in tijden van inflatie gebeurt.

Een aantal dingen wijzen toch op kansen voor hogere olieprijzen de komende kwartalen: de Amerikaanse strategische olievoorraden, het verschil in prijs tussen olie en afgeleide producten zoals diesel en benzine en de geopolitieke spanningen rond ’s werelds grootste importeur van grondstoffen, China. Dat zal een positieve impact hebben op de evolutie van de resultaten van Shell. De vrije kasstroom van het bedrijf maakt al 13,8 procent uit van de beurswaarde. Het gemiddelde over de afgelopen tien jaar is met 6,3 procent ongeveer de helft, wat een stijgingspotentieel van 100 procent impliceert om de waardering op het historisch gemiddelde te krijgen.

Conclusie

De waardering van Shell is laag. Tegen amper 6 keer de winst voor het lopende boekjaar is er niet zoveel dalingspotentieel. Onlangs is het aandeel teruggevallen en na een fantastisch 2022 blijven de energiewaarden voorlopig achter op de markt in 2023. We zien daar de komende tijd weer verandering in komen. Vandaar het positief advies.





Advies: koopwaardig

Risico: laag

Rating: 1A

Koers: 27,77 euro

Ticker: SHELL NA

Markt: Euronext Amsterdam

ISIN-code: GB00BP6MXD84

Beurskapitalisatie: 188,59 miljard euro

K/w 2022: 4,5

Verwachte k/w 2023: 6

Koersverschil 12 maanden: +6%

Koersverschil sinds jaarbegin: +2%

Dividendrendement: 3,7%