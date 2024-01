JPMorgan Chase onder toenemende winstdruk

De inkomsten van JPMorgan Chase (JPM) zijn in het vierde kwartaal met 7 procent gestegen naar 39,9 miljard dollar. Dat is volledig te danken aan een toename van de netto rente-inkomsten met 2,5 miljard naar 24,2 miljard dollar.



Het gunstige renteklimaat vormde overigens heel 2023 een grote rugwind voor de bank. Over de afgelopen twaalf maanden kwamen de totale netto rente-inkomsten uit op 89,7 miljard dollar. Voor het lopende jaar rekent JPMorgan op 90 miljard dollar. Die verwachting is gebaseerd op een economisch scenario waarin de beleidsrente langere tijd hoog blijft en de Federal Reserve in de loop van 2024 zes renteverlagingen doorvoert. De bank verwacht de krimpende rentemarge op te vangen met een groei van de kredietportefeuille. Sectorgenoten Citigroup en Wells Fargo verwachten al een bescheiden daling van de netto rente-inkomsten.



Aan de kostenkant voorspelt JPMorgan een toename van 85,7 miljard dollar in 2023 tot circa 90 miljard dollar in het lopende jaar. De inflatiedruk neemt af, maar in alle segmenten wordt meer geïnvesteerd in technologie en het personeelsbestand. Voor de concurrentiepositie op lange termijn is het positief dat de bank de verleiding weerstaat om met het vooruitzicht van een omslag in het renteklimaat en een mogelijke verzwakking van de Amerikaanse economie de broekriem aan te halen. Citigroup kondigde bijvoorbeeld aan 20.000 banen te schrappen. Op de middellange termijn kan de keuze van JPMorgan zich echter vertalen in een toenemende winstdruk.



Een andere factor die de bijdraagt aan de winstdruk zijn oplopende verliezen op creditcard- en autoleningen. Naar verwachting komen de afschrijvingen in dit segment uit op 3,5 procent.

Conclusie

Per saldo oogt het JPMorgan-aandeel kwetsbaarder dan in 2023 en de winst per aandeel zal naar verwachting met 10 procent dalen tot 14,50 dollar. De waardering is vrij hoog voor de huidige fase van de economische cyclus. Het is tijd om de koerswinst te verzilveren.

Advies: verkopen

Risico: gemiddeld

Rating: 3B Koers: 167,99 dollar

Ticker: JPM US

ISIN-code: US46625H1005

Markt: NYSE

Beurskapitalisatie: 488,7 miljard dollar

K/w 2023: 11

Verwachte k/w 2024: 12

Koersverschil 12 maanden: +19%

Koersverschil sinds jaarbegin: -2%

Dividendrendement: 1,4%