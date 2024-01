Het worden beslissende maanden voor Global Atomic

Global Atomic heeft een bewogen jaar achter de rug. De komende maanden worden cruciaal voor de financiering van het Dasa-uraniumproject in Niger.

Begin februari stuurde de zware aardbeving in Turkije de activiteiten van de joint-venturepartner Befesa (belang van 49% voor Global Atomic), die zinkconcentraat produceert, in de war. En net toen in februari een kapitaalverhoging van 100 miljoen dollar liep, werden rechtszaken aangespannen tegen de joint venture die het Dasa-uraniumproject in Niger (belang van 80%) ontwikkelt. Die waren snel van de baan, waarop alsnog 56 miljoen Canadese dollar werd opgehaald. Daar kwam in december nog 15 miljoen Canadese dollar bovenop. De derde en grootste tegenslag was de militaire coup in Niger.



Intussen is de situatie stabieler en kunnen internationale banken opnieuw onderhandelen over de financiering van Dasa. Geschat wordt dat 250 miljoen dollar moet worden geleend, naast 100 miljoen via een alternatieve weg. De in januari afgesloten derde uraniumafnameovereenkomst moet het pad effenen om de financiering rond te krijgen. Door de problemen schoof de eerste productie met één jaar op tot begin 2026.



Een tweede mijlpaal op korte termijn is de nieuwe haalbaarheidsstudie. De vorige stelde in een eerste fase van twaalf jaar een productie van 44,1 miljoen pound uranium voorop, tegen een kostprijs van 22,13 dollar per pound. Tegen een uraniumprijs van 60 dollar bedroeg de waarde van de toekomstige kasstromen 661 miljoen dollar.



Conclusie



De komende maanden worden cruciaal voor Dasa. Niettegenstaande de onzekerheid is Niger een uraniummijnbouwland met een lange traditie en het project geniet sterke steun. De waardering is nog altijd heel laag voor een project dat potentieel decennialang kan produceren. Global Atomic is ook een overnamekandidaat. Uiteraard is het risico bovengemiddeld. z







Advies: koopwaardig



Risico: hoog



Rating: 1C



Koers: 3,25 CAD



Ticker: EU CN



ISIN-code: CA29259W1068



Markt: Toronto



Beurskapitalisatie: 677 miljoen CAD



K/w 2022: –



Verwachte k/w 2023: –



Koersverschil 12 maanden: -7%



Koersverschil sinds jaarbegin: +18%



Dividendrendement: –