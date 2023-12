Het jaar van de waarheid voor Ebusco

Met de Ebusco 3.0 heeft het bedrijf een belangrijke troef in handen in een markt die behoorlijk concurrerend is.

Problemen in de toeleveringsketen en een tekort aan geschoold personeel brachten Ebusco afgelopen jaar dieper in de problemen. Klanten bleven wel bestellingen plaatsen. Maar vertragingen in de leveringen leidden tot boetes en knagen aan het vertrouwen.

Na het enorme bedrijfsverlies van 43,5 miljoen euro in de eerste jaarhelft raakte de beloofde operationele winstgevendheid voor dit jaar uit zicht. Bij de halfjaarcijfers verlaagde het bedrijf ook de middellangetermijndoelstelling voor de ebitda-marge (bedrijfskasstroom/omzet) van 35 procent naar 20 tot 25 procent.

Na de slechte halfjaarcijfers bleef de koers dalen. Bij een update over het derde kwartaal in oktober wist Ebusco toch weer wat hoop bij beleggers te kweken. Zo was er behoorlijke progressie gemaakt met assemblagepartners en de uitbreiding van de productiecapaciteit, met name voor de Ebusco 3.0. Die bus is volledig van composiet en tot wel 27 procent zuiniger dan concurrenten. Dat neemt niet weg dat er nog altijd tekorten aan onderdelen en personeel zijn. Dat laatste kan grotendeels opgevangen worden via de samenwerking met assemblagepartners. De eerste Ebusco 3.0-bussen zouden inmiddels verscheept moeten zijn. Het bedrijf herhaalde de inschatting dat de tweede jaarhelft een aanzienlijke verbetering van het ebitda zou moeten opleveren tegenover de eerste jaarhelft. Ebusco verwacht nog altijd dat de ebitda over heel 2024 positief zal zijn. De markt weet dan zo nog niet.

Conclusie

Met de Ebusco 3.0 heeft het bedrijf een belangrijke troef in handen in een markt die behoorlijk concurrerend is. Ebusco kon vorig jaar bogen op een Europees marktaandeel van 4,7 procent. Tussen nu en 2030 moet de penetratiegraad van elektrische bussen stijgen van 30 naar 100 procent, een jaarlijkse marktgroei van 18 procent. In de Europese Unie worden jaarlijks 20.000 stadsbussen verkocht. Ebusco streeft over vijf jaar naar een jaarlijkse productie van 3.000 bussen, waarmee het rekent op een marktaandeel van 15 tot 20 procent. Weet Ebusco alles op de rails te krijgen, dan zal een kapitaaloperatie achterwege blijven. Voor de risicobewuste belegger.

Advies: koopwaardig

Risico: hoog

Rating: 1C

Koers: 4,93 euro

Ticker: EBUS NA

ISIN-code: NL0015000CZ2

Markt: Amsterdam

Beurskapitalisatie: 315,8 miljoen euro

K/w 2022: –

Verwachte k/w 2023: –

Koersverschil 12 maanden: -64%

Koersverschil sinds jaarbegin: -62%

Dividendrendement: -%