Het aureool van Siemens is aangetast

Er lijkt een eind gekomen aan de beter dan verwachte kwartaalcijfers en de opwaartse aanpassing van de winstverwachtingen van Siemens.

Met een beurswaarde van ruim 100 miljard euro is het Duitse Siemens Europa’s meest waardevolle industrieconcern. Net als Philips ging Siemens door een reeks van ingrijpende herstructureringen en afsplitsingen. Siemens mikt op een jaarlijkse gemiddelde autonome omzetgroei van 5 à 7 procent over een periode van drie à vijf jaar. Het halen van die doelstelling was de afgelopen kwartalen geen enkel probleem. De derdekwartaalcijfers van het gebroken boekjaar werden midden augustus wel slecht onthaald door de markt, met een koersdaling van bijna 5 procent tot gevolg.

De orders waren wel sterk gestegen, maar dat was vooral te danken aan de divisie Mobility (+224%). Die profiteerde afgelopen kwartaal van een aantal grote orders voor hogesnelheidstreinen in Egypte (2,5 miljard euro) en trams voor de stad München (2,1 miljard). Beleggers waren vooral teleurgesteld in de divisie Digital Industries, waar de nieuwe orders met maar liefst 35 procent daalden tot 4,1 miljard euro. Dat is deels een gevolg van de normalisering van de orderstroom na corona en van het nog altijd matige economische herstel in China, waar de automatiseringsorders met 61 procent waren teruggevallen. Ook begint een eind te komen aan de forse prijsstijgingen die Siemens kan doorvoeren. Daardoor heeft het de verwachtingen voor de omzet en de ebit-marge teruggeschroefd.

Voor de hele groep handhaafde Siemens de verwachtingen voor dit jaar. De autonome omzetgroei blijft op 9 à 11 procent. Deels door de stevige vrije kasstroom verbeterde de toch al keurige schuldgraad nog verder. De verhouding tussen de netto-schuldpositie en de ebitda van de industriële divisies daalde tot 0,8.





Conclusie

Mogelijk laten de jaarcijfers zien dat de omzetgroei en de winstmarge van Digital Industries houdbaar zijn, maar er lijkt toch een eind gekomen aan de beter dan verwachte kwartaalcijfers en de opwaartse aanpassing van de winstverwachtingen. Met een verwachte koers-winstverhouding van 14 en een dividendrendement van ruim 3 procent is het aandeel nog wel het houden waard.

Advies: houden/afwachten

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Koers: 133,9 euro

Ticker: SIE GY

ISIN-code: DE0007236101

Markt: Frankfurt

Beurskapitalisatie: 107,2 miljard euro

K/w 2022: 12

Verwachte k/w 2023: 14

Koersverschil 12 maanden: +40%

Koersverschil sinds jaarbegin: +3%

Dividendrendement: 3,2%