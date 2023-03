Herstelkansen voor Alibaba

We mikken erop dat Alibaba volgend boekjaar weer een omzet- en winstherstel zal optekenen na de heropening van de Chinese economie.

Het mag duidelijk zijn dat het boekjaar 2022-2023 (afsluitdatum 31/3) voor Alibaba het zwakste wordt sinds de beursnotering in 2014. Het wordt danig verstoord door de voortdurende nieuwe uitbraken en bijbehorende lockdowns van de covid-19-pandemie in China. Dat weegt ook op het consumentenvertrouwen.

In het derde kwartaal bleef de omzettoename beperkt tot 2,1 procent of 247,76 miljard Chinese yuan. Dat is 35,92 miljard dollar, maar vooral iets beter dan de analistenconsensus van 245,18 miljard yuan. Het is ook beter dan de Chinese kleinhandelverkopen die in het vierde kwartaal nog met 1,8 procent achteruitgingen. De groeipoot Clouddiensten zag de groei wel tot het laagste cijfer van +3 procent terugvallen (kwartaalomzet 20,2 miljard yuan).

Veel positiever wist de e-commercegigant te verrassen met een nettowinst van 46,82 miljard yuan (6,8 miljard dollar) als gevolg van drastische ingrepen om de kosten te verlagen. De voorbije jaren voerde het bedrijf een agressief internationaal expansiebeleid. Dat is teruggeschroefd en verklaart in belangrijke mate de aangename verrassing in het resultaat. De gemiddelde verwachting van de analisten was slechts een nettoresultaat in de buurt van 35 miljard yuan.

De analistenconsenus mikt op een jaaromzet van 122,83 miljard dollar tegenover nog 132,95 miljard in het vorige boekjaar. Het nettoresultaat zou achteruitgaan van 33,63 naar 20,67 miljard dollar of van 12,1 naar 6,59 dollar per aandeel.

Conclusie

We mikken erop dat Alibaba volgend boekjaar weer een omzet- en winstherstel zal optekenen na de heropening van de Chinese economie. Tegen een verwachte koers-winstverhouding van 10,5 – dat was nog het drievoudige twee jaar geleden – voor het lopende boekjaar 2022-2023 en een verwachte verhouding ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda) van minder dan 7 is het aandeel opnieuw koopwaardig. We verhogen het advies.





Koers: 89,70 dollar

Ticker: BABA US

ISIN-code: US01609W1027

Markt: NYSE

Beurskapitalisatie: 236,3 miljard dollar

K/w 2022: 13,5

Verwachte k/w 2023: 11,5

Koersverschil 12 maanden: -15%

Koersverschil sinds jaarbegin: +1%

Dividendrendement: –