Flow Traders snakt naar beursonrust

Flow Traders presteert optimaal als het met een rustige interne aanpak kan profiteren van onrustige marktomstandigheden. In 2023 is de situatie echter omgekeerd. Al op de tweede handelsdag na het afsluiten van het tweede kwartaal kwam het bedrijf met de waarschuwing dat de handelsinkomsten in die periode bijna zijn gehalveerd. De combinatie van een laag handelsvolume en het uitblijven van grote koersschommelingen maakte het heel lastig om geld te verdienen.

De grootste verandering is echter de verplaatsing van het hoofdkantoor naar het Caraïbische belastingparadijs Bermuda. Het doorslaggevende argument daarvoor waren de mildere toezichtseisen. Als Flow Traders minder kapitaal aan hoeft te houden, heeft het meer financiële armslag voor overnames en voor groei op eigen kracht. Bovendien is het zo makkelijker op te boksen tegen concurrenten die al onder een minder zwaar toezichtsregime vallen dan het Europese.

De teleurstellende resultaten over het tweede kwartaal tonen echter dat het lastiger wordt om in een rustiger marktklimaat geld te verdienen. De netto-handelsinkomsten van 49,5 miljoen euro lagen 41 procent lager dan een jaar eerder. Met 0,4 miljoen euro winst bleef Flow Traders maar net uit de rode cijfers.

Om met name op de Amerikaanse markt op te boksen tegen grote spelers als Goldman Sachs en specialisten zoals Jane Street en Citadel, hanteerde Flow Traders de afgelopen jaren een scherpe prijsvoering, om marktaandeel te winnen en zo meer schaalgrootte op te bouwen. Dat zette de inkomsten onder druk. Die tactiek heeft het bedrijf losgelaten.





Conclusie

Door de matige vooruitzichten is de koers sinds midden april met ruim 30 procent gezakt. Dit jaar stevent het bedrijf af op 1,10 euro winst per aandeel. Dat kan volgend jaar verdubbelen in een scenario waarin de marktonrust toeneemt. Dat contraire karakter in combinatie met het beleid om een groot deel van de winst door te schuiven naar de beleggers, geeft de doorslag om het ‘houden’-advies te handhaven.





Advies: houden/afwachten

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Koers: 18,06 euro

Ticker: FLOW NA

ISIN-code: BMG3602E1084

Markt: Amsterdam

Beurskapitalisatie: 840 miljoen euro

K/w 2022: 10

Verwachte k/w 2023: 16,5

Koersverschil 12 maanden: -5%

Koersverschil sinds jaarbegin: -16%

Dividendrendement: 6,1%