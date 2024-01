Fastned houdt vast aan groeiplannen

Hoewel Fastned in 2023 minder snellaadstations wist te openen dan gepland, houdt het wel vast aan de expansieplannen voor de komende jaren. Fasted heeft vorig jaar in het vierde kwartaal 19 stations geopend. Over heel 2023 waren het er 55. Het doel was 60 nieuwe stations, maar het bedrijf liet in december al weten dat dat door het slechte weer niet meer haalbaar was.



Eind 2023 had Fastned 297 stations operationeel. Het bedrijf streeft nog altijd naar meer dan 350 stations eind dit jaar, meer dan 400 eind 2025 en 1.000 voor 2030. Vanaf 2025 moeten er dus jaarlijks honderd stations bij komen. Fastned wist het afgelopen kwartaal 22 bouwlocaties te bemachtigen en 59 over geheel 2023. Dat brengt het potentiële aantal stations op 432, in negen landen. Dat is exclusief een afgelopen kwartaal gewonnen aanbesteding in Duitsland, waarbij het bedrijf 92 zoekgebieden toegewezen kreeg.



Hoewel de vloot elektrische voertuigen snel stijgt (+37% in Nederland en +28% in Duitsland), wist Fastned de laadomzet nog harder te doen groeien: +44 procent tot 19,2 miljoen euro. De omzet per gemiddeld station steeg op jaarbasis van 237.000 naar 267.000 euro. De brutowinst uit het laden bedroeg 14,2 miljoen euro (+77%) en de bedrijfskasstroom (ebitda) steeg met een derde, tot 122.000 euro.



Fastned voldoet daarmee wel aan de verwachtingen, maar nadere winstcijfers werden nog niet verstrekt. Wel heeft 2023, zoals beloofd, een positieve onderliggende ebitda opgeleverd, nog exclusief expansiekosten.

Conclusie

Het aandeel Fastned heeft veel potentieel op een enorme groeimarkt. Zo streeft het concern tegen eind 2030 naar een omzet van meer dan 1 miljoen euro per gemiddeld station. Wel neemt de concurrentie toe en moet Fastned versneld meer bouwlocaties vinden. Wij blijven bij een neutraal advies.



Advies: houden/afwachten

Risico: hoog

Rating: 2C

Koers: 28,80 euro

Ticker: FAST NA

ISIN-code: NL0013654809

Markt: Amsterdam

Beurskapitalisatie: 548 miljoen euro

Verwachte k/w 2024: –

Koersverschil 12 maanden: -26%

Koersverschil sinds jaarbegin: +6%

Dividendrendement: –