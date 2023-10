Fagron verhoogt opnieuw jaarverwachtingen

We zien betere fundamenten voor een verdere koersstijging.

De groeimotor draait volop bij Fagron. De groep realiseerde in het derde kwartaal een omzet van 191,4 miljoen euro, een stijging met 10,6 procent tegenover het derde kwartaal van 2022. De organische groei (zonder overnames en desinvesteringen) bedroeg 10,2 procent. Exclusief wisselkoerseffecten was er 13,9 procent groei, waarvan 13,4 procent organisch.

In de eerste jaarhelft realiseerde Fagron 371,6 miljoen euro omzet, of een groei van 13,1 procent tegenover dezelfde periode in 2022. Na negen maanden blijft er een mooie omzetgroei van 12,2 procent tot 563 miljoen euro, waarvan 9,7 procent organische groei.

Regionaal had EMEA (Europa, het Midden-Oosten en Afrika) een minder derde kwartaal. De omzet groeide met 1,6 procent tot 66,2 miljoen euro (+2,2% zonder wisselkoerseffecten). Organisch bleef de groei beperkt tot 0,6 procent. De terugval houdt verband met het aflopen van de prijsstijgingen van de voorbije maanden, en een vertraging bij Brands (merken) en Essentials (basisgrondstoffen). CEO Rafael Padilla verwacht dat de vertraging in EMEA tijdelijk is, op basis van de versnellende groei in de compoundingactiviteiten.

Fagron kondigde de overname van Parma Product uit Hongarije aan. Het is de marktleider in een nieuwe markt voor Fagron, met een jaarlijkse omzet van 6 à 10 miljoen euro en een marge op de bedrijfskasstroom (ebitda) rond 10 procent.

In Latijns-Amerika verbeteren de cijfers, ondanks de lastige concurrentiële omgeving. De kwartaalomzet klom met 5,3 procent tot 45,2 miljoen euro, waarvan 4,2 procent tegen constante wisselkoersen. Na negen maanden is de groei gestegen naar 3,4 procent (+1,3% zonder wisselkoerseffecten) tot 125,7 miljoen euro. De Colombiaanse compoundingactiviteiten groeiden met 31,5 procent tot 1 miljoen euro.

De sterregio is Noord-Amerika. De kwartaalomzet steeg er met 23,3 procent tot 80 miljoen euro. Zonder wisselkoerseffecten bedroeg de volledig organische groei 32,1 procent. Na negen maanden bedraagt de omzet 225 miljoen euro, een toename met 27 procent tegenover 177,2 miljoen euro vorig jaar (+29,3% zonder wisselkoerseffecten). Bij de basisgrondstoffen en de merken was er een terugval van de omzet met respectievelijk 11,1 procent tot 16,5 miljoen euro en 8,4 procent tot 5,3 miljoen euro, maar onderliggend verbeteren de cijfers door de integratie van Letco. De steractiviteiten zijn compounding, dat een omzettoename met 43,5 procent neerzette tot 58,2 miljoen euro. Zowel de steriele bereidingsfaciliteiten van Wichita en Boston als het compoundingbedrijf Anazoa presteren uitstekend. Wichita en Boston hebben samen een geannualiseerde omzet van 150 miljoen dollar.

Voor het volledige jaar mikt Fagron op een omzet van 750 à 770 miljoen euro, wat een groei van 9,7 à 12,6 procent impliceert. Fagron gaf in de kwartaalupdate geen winstcijfers, maar herhaalde te verwachten dat de omzetgroei op jaarbasis zich zal vertalen in een groei van de winstgevendheid of de rebitda-marge. In het eerste halfjaar klom die marge met 10 basispunten tegenover dezelfde periode van vorig jaar tot 19,4 procent.

Conclusie

Het aandeel van Fagron reageerde positief op de beter dan verwachte cijfers. De koers is weer op het niveau waarop we het advies in april verlaagden naar ‘houden’. Deze keer zien we betere fundamenten voor een verdere koersstijging de komende kwartalen richting 20 euro. De waardering blijft correct, tegen 17 keer de verwachte winst 2023 en 10,5 keer de verhouding van de ondernemingswaarde tegenover de verwachte bedrijfskasstroom voor 2023. We bevestigen het advies.





Advies: houden/afwachten

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Koers: 16,89 euro

Ticker: FAGR BB

ISIN-code: BE0003874915

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 1,24 miljard euro

K/w 2022: 17,5

Verwachte k/w 2023: 17

Koersverschil 12 maanden: +36%

Koersverschil sinds jaarbegin: +24%

Dividendrendement: 1,5%