Chevron profiteert van hogere olieprijs

Het aantrekken van de Chinese economie gaat in een hoger tempo dan het afkoelen in Europa en de Verenigde Staten. Daardoor zal in 2023 de vraag naar olie toenemen. Chevron weet zijn olieproductie nog altijd uit te breiden en is daarom perfect gepositioneerd om daarvan te profiteren.

Voor Chevron is de prijs van olie belangrijk, en olie is sterk gecorreleerd met economische groei. We denken niet dat er een snelle landing van de wereldeconomie aankomt. Integendeel, de wereldeconomie trekt aan, en dat betekent ook dat de vraag naar olie toeneemt. Chevron gaf onlangs aan dat het de komende vijf jaar de olieproductie elk jaar met zo’n 3 procent denkt te verhogen. In een tijd van een aantrekkende wereldeconomie zijn oliemajors die hun productie werkelijk laten groeien het aantrekkelijkst.

Mocht de bankencrisis, die in de Verenigde Staten is ontstaan en is overgeslagen naar Europa, de wereldeconomie uiteindelijk toch in een recessie storten, dan is het neerwaartse risico met Chevron een stuk lager dan bij voorgaande recessies. De Amerikaanse overheid heeft immers in het afgelopen jaar honderden miljoenen vaten olie uit de strategische voorraden gehaald om de prijs te drukken. De regering van de Amerikaanse president, Joe Biden, heeft aangegeven dat ze op of onder een olieprijs (West Texas) van 67 dollar per barrel olie zal kopen, om de strategische voorraden weer aan te vullen. De huidige prijs zit daar niet zo ver boven. Dat legt een bodem onder de oliemarkt. De voorraden moeten weer worden aangevuld, anders is de Amerikaanse economie te kwetsbaar voor bijvoorbeeld een natuurrampen, zoals orkaan Katrina in 2005.

Conclusie

De bankencrisis deed het aandeel Chevron met bijna 20 procent terugvallen uit vrees voor kredietschaarste en daaropvolgend een recessie. We stellen echter vast dat de wereldeconomie aantrekt en dat de noodzaak bestaat de Amerikaanse strategische voorraden bij te vullen. We hebben er dan ook vertrouwen in dat dit aandeel het beter kan doen dan de rest van de markt in de komende zes tot twaalf maanden.





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 169,38 dollar

Ticker: CVX US

ISIN-code: US1667641005

Markt: New York Stock Exchange

Beurskapitalisatie: 319,5 miljard dollar

K/w 2022: 8

Verwachte k/w 2023: 9

Koersverschil 12 maanden: +2%

Koersverschil sinds jaarbegin: -3%

Dividendrendement: 3,3%