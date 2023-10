ASMI verhoogt prognoses

Het kwartaalrapport van ASMI maakt duidelijk dat niet alles kommer en kwel is in de halfgeleidersector.

ASMI presteerde in het derde kwartaal beter dan verwacht, vooral door de gunstige productmix, de lagere kosten en de hogere bijdrage van China. Daardoor kwam zowel de omzet als de winstmarge boven de verwachtingen uit. De omzet (622,3 miljoen euro) overtrof zowel de eigen prognoses als de analistenconsensus. De brutowinstmarge (48,9%) bleef op kwartaalbasis ongeveer gelijk, terwijl op een daling tot 47,6 procent was gerekend. Ook het aantal nieuwe orders overtrof de verwachtingen. Die lagen met 627,4 miljoen 16 procent boven de consensus en flink hoger dan in het tweede kwartaal.

ASMI verwacht in de tweede jaarhelft een omzetdaling met 10 procent, tegenover “minstens 10 procent” eerder. Het middelpunt van de omzetprognose voor dit kwartaal (620 miljoen euro) impliceert een jaaromzet van 2,6 miljard euro, of 9 procent meer dan in 2022. De verwachte ebit-marge werd bijgeschaafd naar “minstens 26 procent”, tegenover “26 procent of lager” eerder. ASMI sloot het kwartaal af met 547 miljoen euro in kas, niet ver van de interne doelstelling van 600 miljoen euro. Het inkoopprogramma van eigen aandelen voor 100 miljoen euro werd in september afgerond. ASMI presteert beter dan het sectorgemiddelde, maar verscheidene deelsegmenten, zoals geheugenchips, hebben het nog altijd lastig.





Conclusie

We houden de winstverwachtingen voor dit en volgend boekjaar (13 en 14,3 euro per aandeel) ongewijzigd. Dat betekent dat ASMI noteert tegen 30 en 27 keer de winst van die jaren. Het aandeel staat meer dan 60 procent hoger dan begin dit jaar. Gezien de verslechterende conjunctuur vinden we een koopadvies niet langer verantwoord, de kwaliteiten van het bedrijf ten spijt. Daarom verlagen we het advies voorzichtigheidshalve naar houden/afwachten.

Advies: houden/afwachten

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Koers: 385,6 euro

Ticker: ASMI NA

ISIN-code: NL0010273215

Markt: Euronext Amsterdam

Beurskapitalisatie: 19,06 miljard euro

K/w 2022: 21

Verwachte k/w 2023: 29

Koersverschil 12 maanden: +65%

Koersverschil sinds jaarbegin: +63%

Dividendrendement: 0,6%