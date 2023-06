AI weegt op de koers van Universal Music Group

Muziek gegenereerd met artificiële intelligentie leidt tot vragen bij het bedrijfsmodel van UMG.

Ondanks goede kwartaalcijfers gaat het sinds eind april bergafwaarts met het aandeel van Universal Music Group (UMG). Enkele analistenrapporten gaven aanleiding tot bezorgdheid over de houdbaarheid van het bedrijfsmodel. De boosdoener heet artificiële intelligentie (AI), met name de overvloed aan AI-gegenereerde muziek die zijn weg vindt naar de streamingplatformen.

Met muziekplatformen als Boomy kunnen gebruikers nagenoeg zonder inspanning muzieknummers in verschillende genres produceren. Spotify verwijderde op verzoek van UMG al tienduizenden AI-liedjes, maar met intussen meer dan 15 miljoen gegenereerde nummers is het vechten tegen de bierkaai. UMG en andere muzieklabels willen daarom de AI-platformen de toegang tot hun catalogus ontzeggen. De AI-platformen trainen zichzelf, maar dat gebeurt met muziek die auteursrechtelijk beschermd is. UMG wil de rechten van de artiesten onder contract en de muziekcatalogi die het bezit vrijwaren.

AI is een relatief nieuw gegeven, een helder wettelijk kader ontbreekt nog. Het consequent verwijderen van AI-muziek is een eerste stap. UMG weet dat AI niet meer zal verdwijnen en dat het gevecht tegen gekloonde muziek een blijver is. Dat neemt niet weg dat het muziekbedrijf de technologie ook in zijn voordeel kan gebruiken. In dat kader moet de overeenkomst van vorige maand met het Duitse bedrijf Endel worden gezien. UMG en Endel gaan samen AI-programma’s aanbieden die zogenoemde soundscapes of geluidcombinaties kunnen maken. Die vorm van ‘ethische AI’ is gebaseerd op wetenschap en gebruikt geen bestaande muziek waar auteursrechten op rusten.

Conclusie

We rekenen voor dit en volgend boekjaar op een winst van respectievelijk 0,90 en 0,99 euro per aandeel, wat op dit moment overeenkomt met een koers-winstverhouding van 20,5 en 19,5. AI is meer dan een storm in een glas water, maar het is in het belang van zowel de muzieklabels, de streamingplatformen als de artiesten om een overeenkomst over het thema te bereiken. Het koopadvies blijft van kracht.





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 19,84 euro

Ticker: UMG NA

ISIN-code: NL0015000IY2

Markt: Amsterdam

Beurskapitalisatie: 36,12 miljard euro

K/w 2022: 20,5

Verwachte k/w 2023: 19,5

Koersverschil 12 maanden: +9%

Koersverschil sinds jaarbegin: -12%

Dividendrendement: 2,6%