AI prikkelt beleggersfantasie rond Microsoft

Microsoft draait al jaren uitstekend. In de afgelopen vijf jaar is de omzet met gemiddeld 13,8 procent per jaar gegroeid. Voor de nettowinst is dat zelfs 33,9 procent. Voor de komende jaren zet Microsoft sterk in op de toepassing van AI, om verder te groeien. Het bedrijf biedt bijvoorbeeld AI-toepassingen aan via zijn cloudplatform Azure, maar ook op allerlei andere plekken. Het potentieel van AI voor Microsoft is een belangrijke reden waarom het aandeel dit jaar flink is opgelopen.

Het is te vroeg om precies te kunnen zeggen wat AI in het algemeen zal opleveren, en voor Microsoft geldt hetzelfde. Maar dat het mogelijkheden biedt, is duidelijk. Het is wel weinig waarschijnlijk dat de winst de komende jaren nog zo hard zal groeien als afgelopen jaren, maar 10 tot 15 procent per jaar gemiddeld zou haalbaar moeten zijn. Als AI voor Microsoft een groot succes wordt, kan dat meer zijn. De balans is sterk, net als de marktpositie.





Conclusie

De verwachte koers-winstverhouding (k/w) van het Microsoft-aandeel is weer opgelopen tot 32,0, in lijn met het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar. Gezien de gestegen rente en de lagere groeivooruitzichten is dat niet goedkoop. Kwaliteit en het AI-potentieel hebben de koers weer opgedreven. We denken dat de k/w dan ook haar piek heeft bereikt. Microsoft is topkwaliteit, maar ook stevig gewaardeerd. Vandaar het ‘houden’-advies.





Advies: houden/afwachten

Risico: laag

Rating: 2A

Koers: 305,41 dollar

Ticker: MSFT US

ISIN-code: US5949181045

Markt: Nasdaq

Beurskapitalisatie: 2270 miljard dollar

K/w 2022: 31

Verwachte k/w 2023: 32

Koersverschil 12 maanden: +8%

Koersverschil sinds jaarbegin: +27%

Dividendrendement: 1,1%