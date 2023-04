Tessenderlo Group keert opnieuw een dividend uit

Het aandeel noteert te goedkoop. Dat is goed nieuws voor beleggers.

Tessenderlo Group heeft een moeilijkere tweede helft van 2022 gekend. Maar het belangrijkste nieuws van de afgelopen maanden is de geslaagde fusie met Picanol. Een positieve koersreactie op de jaarresultaten kregen we niet. Daarvoor weken de cijfers niet genoeg af van de verwachtingen en klinken de vooruitzichten niet zo rooskleurig.

Tessenderlo Group bestaat uit de divisies Agro, Bio-Valorisatie, Industriële Oplossingen en de elektriciteitscentrale T-Power. Agro, dat vooral Tessenderlo Kerley omvat (gespecialiseerde meststoffen uit de afvalstromen van raffinaderijen), kende na een schitterend eerste halfjaar een mindere tweede jaarhelft, met een omzettoename van 14,1 procent, van 375,8 naar 428,6 miljoen euro. Dat moeten we herleiden tot 6,8 procent zonder wisselkoerseffecten. Dat leverde een bijdrage tot de aangepaste bedrijfskasstroom (ebitda) van 51,8 miljoen euro op. Dat is 28,4 procent lager tegenover de tweede helft van 2021 (-36,5% zonder wisselkoersen). De omzet op jaarbasis ging wel nog op 30,1 procent hoger, van 749,3 naar 974,5 miljoen euro (+22,6% zonder wisselkoersen) en de ebitda 17,6 procent.

Bio-Valorisatie (verwerking slachtafval, gelatine en collageen) rapporteerde het afgelopen jaar een mooie omzetstijging: 24,4 procent, van 643,2 naar 799,9 miljoen euro. Nog veel beter is de sprong van de aangepaste ebitda met 45,5 procent tot 114,2 miljoen euro. Industriële Oplossingen (plastic pijpsystemen en waterbehandeling) kende ook een deftige omzettoename van 18,6 procent, van 617,8 naar 732,5 miljoen euro, maar de stijging van de aangepaste ebitda hinkt achterop met 11,7 procent. De gascentrale T-Power blijft een relatief stabiele factor met een jaaromzet van 80,6 miljoen euro (+13,1%), en een 19,1 procent hogere aangepaste ebitda van 62,2 miljoen euro. Dat betekent een fantastische ebitda-marge van 77,2 procent.

Opgeteld geeft dat een 24,3 procent hogere groepsomzet (+19,7% zonder wisselkoerswinsten) op 2,59 miljard euro en een toename met 22,7 procent van de aangepaste ebitda (+16,1% zonder wisselkoerswinsten), van 354,2 naar 434,8 miljoen euro. De groepswinst bedraagt 226,8 miljoen euro (5,26 euro per aandeel). Voor dit jaar verwacht de bedrijfsleiding een lagere aangepaste ebitda dan in 2022. De Tessenderlo-aandeelhouder zal voor het eerst in tien jaar een dividend van 0,75 euro per aandeel krijgen.

Conclusie

De matige koersontwikkeling van de jongste jaren kunnen we alleen maar betreuren. Dat betekent wel dat u kunt beleggen in een heel goedkoop aandeel tegen amper 6 keer de verwachte winst en de verwachte verhouding ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda), 0,9 keer de verwachte verhouding tussen de koers en de boekwaarde. We vinden het aandeel nog steeds koopwaardig (rating 1B).





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 28,90 euro

Ticker: TESB BB

ISIN-code: BE0003555639

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 2,46 miljard euro

K/w 2022: 5,5

Verwachte k/w 2023: 6

Koersverschil 12 maanden: -12%

Koersverschil sinds jaarbegin: -15%

Dividendrendement: 2,5%