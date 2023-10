Teleurstellende update leidt tot koerspandoering voor Barco

Barco zette het jaar nog goed in met een sterk eerste kwartaal, maar daarna was het vet van de soep.

Na het tweede kwartaal werd de jaarprognose voor de eerste keer verlaagd van een omzetgroei van 10 tot 15 procent naar een hoge, enkelcijferige groei (7% tot 9%). Helaas voor Barco zette de negatieve trend ook door in het derde kwartaal. Er volgde voor de tweede keer in drie maanden een neerwaartse bijstelling. Barco verwacht nu geen omzetgroei meer. De prognoses voor de marge op de bedrijfswinst (ebitda) wijzigde van ‘minstens 14 procent’ naar ‘rond 14 procent’.

De kwartaalomzet daalde op jaarbasis met 12 procent naar 229,6 miljoen euro. Exclusief valutaverschillen bedroeg de achteruitgang 9 procent. Na drie kwartalen in 2023 ligt de omzet nog 2 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. De nieuwe prognose impliceert dus dat ook in het vierde kwartaal de omzet op jaarbasis zal dalen.

Tussen juli en september zette alleen de afdeling Entertainment een aanvaardbare prestatie neer, met een beperkte omzetdaling van 1 procent tot 103,7 miljoen euro. Dat was onder de verwachtingen als gevolg van het tragere herstel in China. De afdeling Immersive Experience (projectoren voor evenementen en vaste installaties) deed het goed, terwijl Barco meer recurrente inkomsten ontving uit Cinema-as-a-Service. Enterprise deed het nog een stuk minder met een omzetdaling van 13 procent naar 64,6 miljoen euro. Barco maakt zich sterk dat de vergadertool ClickShare marktaandeel wint, maar de investeringsbereidheid bij bedrijven is laag. In het segment van Large Videowalls voert Barco een herstructurering door.

De meest dramatische prestatie kwam van de afdeling Healthcare, waar de omzet met 27 procent achteruitboerde tot 61,9 miljoen euro. Dat komt door het tragere herstel in China, waar de investeringsbudgetten van de ziekenhuizen fors zijn afgenomen. Ook in de Verenigde Staten daalde de omzet door een aflopend contract. Barco verwacht beterschap in 2024.

Het aantal nieuwe orders in het derde kwartaal kwam uit op 239,9 miljoen euro, 1 procent minder dan een jaar eerder en zo’n 20 miljoen euro onder de verwachtingen. De waarde van het orderboek bedraagt 523,4 miljoen euro, 3 procent hoger dan na het derde kwartaal. Entertainment en Enterprise zagen de bestellingen met respectievelijk 7 en 12 procent toenemen, maar bij Healthcare was er een achteruitgang met een kwart.

Barco houdt vast aan zijn voorspellingen voor de langere termijn. Die gaan uit van een omzetgroei tussen 5 en 10 procent en een ebitda-marge tussen 14 en 18 procent. Barco zet in op nieuwe producten, een strikte kostencontrole en een hoger marktaandeel. Wat 2024 brengt, is nog onduidelijk. Als cyclisch bedrijf zal veel afhangen van de algemene conjunctuur, met name de situatie in China.

Barco had na de eerste jaarhelft 203 miljoen euro in kas. Door de koersdaling is het brutorendement opgelopen naar 3 procent.

Conclusie

Twee keer op rij de prognoses verlagen, is niet goed voor de geloofwaardigheid van het management, wat de koerspandoering verklaart. In afwachting van beterschap focust de groep op kostencontrole, hogere marges en nieuwe producten. Barco zal de komende kwartalen het vertrouwen van de markt moeten terugwinnen en dat kan alleen met betere resultaten. Het is wachten tot 8 februari voor een volgende update. Tot dan wordt Barco een moeilijk verhaal om aan de beleggers verkocht te krijgen. Wegens de sterke marktpositie en de gezonde balans vinden we een adviesverhoging op haar plaats.





Advies: koopwaardig

Risico: laag

Rating: 1A

Koers: 14,67 euro

Ticker: BAR BB

ISIN-code: BE0003790079

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 1,4 miljard euro

K/w 2022: 17,5

Verwachte k/w 2023: 15

Koersverschil 12 maanden: -31%

Koersverschil sinds jaarbegin: -38%

Dividendrendement: 3%