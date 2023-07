Tegenvallend halfjaarrapport voor Barco

Dat Barco zijn prognoses bijstelde, is een ontgoocheling, maar toch vinden we de koersval naar het laagste peil sinds vorige zomer sterk overdreven.

Na een veelbelovend jaarbegin leek het nog dat Barco zijn jaardoelstellingen zonder veel moeite zou halen. Maar de motor begon te sputteren in het tweede kwartaal, waardoor de omzetverwachting voor 2023 moest worden verlaagd. Barco gaat niet langer uit van een groei met 10 tot 15 procent, maar verwacht nu een “hoge enkelcijferige omzetgroei”, iets onder 10 procent dus. De oorzaak moet vooral worden gezocht in China, waar het economische herstel achterblijft op de verwachtingen. Barco investeerde tijdens de covidperiode in bijkomende productiecapaciteit voor de nieuwe generatie digitale projectoren om klaar te zijn voor de hervattende Chinese vraag. Maar de remonte komt heel traag op gang en de Chinese macro-economische cijfers blijven maand na maand ontgoochelen. Ook de extra vraag voor Barco kwam er niet. Dat laat zich voelen in de cinema-afdeling van de Entertainment-divisie. De omzet van Entertainment groeide in de eerste jaarhelft wel met 43 procent, maar bleef toch achter op de verwachtingen. Het tekort aan onderdelen is opgelost en dat is positief.

De afdeling Immersive Experience, projectoren voor evenementen en vaste installaties, kon het tij niet keren. De Healthcare-divisie boekte een onverwacht grote omzetdaling van 10 procent door lagere overheidsinvesteringen in gezondheidszorg. De omzet van de Enterprise-divisie daalde in de eerste jaarhelft met 2 procent. Enterprise draaide op twee snelheden: de vergadersoftware Clickshare blijft het goed doen, maar dat werd tenietgedaan door de lagere verkoop van led-videowalls aan bedrijven. Na een strategische audit wordt het bedrijfsmodel van de afdeling bijgesteld.

De groepsomzet steeg in het tweede kwartaal met 3 procent op jaarbasis naar 273,9 miljoen euro, onder de consensusverwachting van 286 miljoen euro. Door het effect van het betere eerste kwartaal bereikte de omzet in de eerste jaarhelft een recordniveau van 520,9 miljoen euro. Dat is 10 procent meer dan een jaar eerder, maar wel onder de consensusschatting van 534 miljoen euro. Het aantal nieuwe orders (541,1 miljoen euro) steeg met 6 procent, waarbij de bestellingen toenamen bij Entertainment en Enterprise, maar daalden bij Healthcare. De waarde van het orderboek bleef met 505,8 miljoen euro wel zo’n 20 miljoen euro achter op de verwachtingen. De winstmarges gingen er wel op vooruit. De brutomarge klom in de eerste jaarhelft naar 40,9 procent, tegenover 37,9 procent een jaar eerder. De brutobedrijfswinst (ebitda) klom naar 65 miljoen euro, goed voor een ebitda-marge van 12,5 procent, tegenover 9,8 procent vorig jaar. Barco mikt voor het volledige boekjaar nog steeds op een ebitda-marge van minstens 14 procent.

Het technologiebedrijf bevestigde ook de voorspellingen op lange termijn: een hoge enkelcijferige omzetgroei en een ebitda-marge die verder zal oplopen naar 14 à 18 procent. De vrije kasstroom was 24,1 miljoen euro negatief door een toename van de voorraden en de klantentegoeden. De waarde van de voorraden bedraagt nu 270,5 miljoen euro, tegenover 245,7 miljoen eind vorig jaar. De nettocashpositie daalde eind juni naar 203 miljoen euro. Het dividend van 44 eurocent per aandeel komt tegen de huidige koers overeen met een rendement van 2,3 procent.





Conclusie

De neerwaartse bijstelling van de prognoses is een ontgoocheling, maar toch vinden we de koersval naar het laagste peil sinds vorige zomer sterk overdreven. De voorspelde marges worden wel gehaald en vroeg of laat maakt de Chinese afzetmarkt wel een inhaalbeweging Daarnaast blijven ook de langetermijndoelstellingen overeind. Barco is financieel gezond en noteert tegen minder dan 20 keer de verwachte winst. We verhogen het advies weer naar kopen.

Advies: kopen

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 19,32 EUR

Ticker: BAR BB

Isin-code: BE0003790079

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 1,8 miljard euro

K/w 2022: 23

Verwachte k/w 2023: 19,5

Koersverschil 12 maanden: -20,5%

Koersverschil sinds jaarbegin: -18,7%

Dividendrendement: 2,3%