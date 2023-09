Renteperikelen spelen Elia parten

De sterk gestegen langetermijnrente spaart de koers van Elia Group niet. Dat is logisch. Als defensief aandeel staat de waarde in rechtstreekse concurrentie met risicovrije obligaties, zoals Belgische overheidspapier. Door de koersdaling dit jaar is het winstrendement bij Elia Group gestegen tot 4,4 procent, maar de rente op tien jaar op Belgische overheidspapier steeg ook tot 3,4 procent. Een belegging in Elia Group levert dus een risicopremie van slechts 1 procent op. Daar staat tegenover dat het aandeel een lage risicopremie kan verdragen, dankzij het gereguleerde en stabiele karakter van de winst. Een daling van de rente zou het aandeel wat zuurstof geven, maar de aandeelhouders lijken nog wat geduld te moeten oefenen. Ook de Europese Centrale Bank is nog niet klaar met de strijd tegen inflatie en zal de beleidsrentes nog langere tijd relatief hoog moeten houden.

De koers zou ook steun krijgen, als Elia Group het winstrendement kan verhogen, maar op dat front is het bedrijf overgeleverd aan de gratie van de regulatoren in België en Duitsland. Zij beslissen welk rendement op eigen vermogen Elia Group mag verdienen. De voorbije jaren hebben ze dat rendement gestaag verlaagd, in een logische reactie op de dalende trend van de langetermijnrentevoeten, die aanhield tot begin 2022. “De situatie is echter compleet omgeslagen. De huidige omgeving wordt gekenmerkt door rentestijgingen, waardoor we snel moeten nadenken en bijsturen”, schreef Elia in zijn jongste jaarverslag.

Het management van Elia Group beweegt hemel en aarde bij de regulatoren, om een hoger winstrendement uit de brand te redden. Voorlopig zonder veel succes. Enkel in Duitsland krijgt het dochterbedrijf 50Hertz al een hoger winstrendement op nieuwe investeringen, maar die geste is nog te klein om de vooruitzichten positief bij te sturen. In de periode 2019-2023 verdiende 50Hertz een rendement op eigen vermogen van 9 à 11 procent. Voor 2024-2028 houdt 50Hertz rekening met 7 tot 9 procent.

In België verdiende Elia Transmission in de periode 2020-2024 een rendement op eigen vermogen van ongeveer 6 procent. Voor de volgende tariefperiode, van 2024 tot 2027, houdt het management rekening met 5,7 procent. Terwijl de rentevoeten gestegen zijn, is het winstrendement dus gedaald. “Als we geen faire return krijgen in België en Duitsland, wordt het moeilijk kapitaal aan te trekken. Dat zou de voortgang van de energietransitie kunnen belemmeren”, waarschuwde de CEO, Chris Peeters. Hij stapt, zoals bekend, over naar bpost.

Ligt voor Elia Group heel wat werk op de plank om de regulatoren te overtuigen dat de wereld veranderd is, dan blijft de andere winstmotor van stijgende investeringen intact. Voor de periode 2023-2027 heeft Elia Group een investeringsplan van 16 miljard euro. De energietransitie zal dat plan de volgende jaren extra cachet geven. In de eerste helft van dit jaar leverde dat samenspel van het gereguleerde rendement en de extra investeringen een stijging van de aangepaste nettowinst met 3 procent op. De winst per aandeel daalde lichtjes, tot 2,21 euro per aandeel, door het verwaterende effect van de kapitaalverhoging van vorig jaar.





Conclusie

De gestegen risicovrije rente is voor Elia Group moeilijk te verteren. Ondanks de koersdaling dit jaar blijft de risicopremie beperkt tot 1 procent. Daar staat tegenover dat het bedrijf de volgende jaren de winst kan verhogen, zeker als het de regulatoren kan overtuigen dat een faire return nodig is om de energietransitie te financieren. Ook een rentedaling kan het aandeel zuurstof geven, al zullen beleggers daarvoor nog wat geduld moeten hebben. We behouden het koopadvies.





Advies: kopen

Risico: laag

Rating: 1A

Koers: 97

Ticker: ELI:BB

ISIN-code: BE0003822393

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 7 miljard euro

K/w 2022: 28

Verwachte k/w 2023: 21

Koersverschil 12 maanden: -23%

Koersverschil dit jaar: -28%

Dividendrendement: 1,9%