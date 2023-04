Redenen tot adviesverhoging voor Philips

De resultaten van Philips zijn goed, en er is enige duidelijkheid rondom de schadevergoedingen door rechtszaken in de VS. We verhogen het advies naar kopen, maar er zijn nog genoeg hobbels op de weg.

De omzet van Philips is in het eerste kwartaal met 6,4 procent gegroeid. Dat is een hele verbetering ten opzichte van vorig jaar. Het orderboek ziet er ook beter uit, met een groei met 10 procent. Ondanks die goede cijfers handhaaft Philips de groeiverwachting op ongeveer 1 tot 3 procent, vanwege onzekerheden wereldwijd.

Voor beleggers zijn de problemen en de rechtszaken rond de slaapapparaten in de Verenigde Staten nog altijd het belangrijkste onderwerp. Philips zit al sinds 2021 in een diepe crisis door de problemen met de DreamStation-toestellen voor de behandeling van slaapapneu. DreamStation draaide uit op een nachtmerrie, want met de toestellen van het onder de vorige CEO Gerard Kleisterlee overgenomen Respironics bleek het een en ander niet in de haak. Het geluiddempende schuim bleek af te brokkelen, waardoor patiënten mogelijk kankerverwekkende chemicaliën konden inademen. Dat leidde tot zware schadeclaims.

Het bedrijf maakt bekend dat het een voorziening heeft genomen van 575 miljoen euro voor een schikking van de groepsvordering in de VS over de slaapapparaten. Patiënten en ziekenhuizen eisen een vergoeding voor de economische schade die is ontstaan door de problemen met de apparaten. Die schikking zou al in het tweede kwartaal kunnen plaatsvinden, maar later is ook mogelijk. De overige rechtszaken, over medische schade, zullen volgens Philips pas vanaf 2024 tot een beslissing of een schikking leiden. De kosten daarvan zijn nog een groot vraagteken.

Door de voorziening en reorganisatiekosten heeft Philips in het eerste kwartaal een verlies geleden van 665 miljoen euro (0,75 euro per aandeel). Het zal al een goede zaak zijn als er dit jaar nog een nettowinst (schatting 0,25 euro per aandeel) kan worden geboekt. Gecorrigeerd voor de bijzondere lasten zou de winst per aandeel in het eerste kwartaal 0,22 euro per aandeel zijn, een flinke verbetering ten opzichte van vorig jaar (0,15 euro per aandeel). Naast de omzetgroei zijn ook de winstmarges een stuk beter. Later dit jaar verhoogt Philips ook nog prijzen.

Wat zou het aandeel Philips waard zijn zonder de slaapapparatenproblematiek? Een kijkje bij concurrenten Siemens Healthineers en GE HealthCare levert een idee op. Siemens Healthineers staat nu op een koers-winstverhouding (k/w) van 27 op basis van de verwachte winst per aandeel voor volgend jaar. GE HealthCare staat op 21. Als Philips op een k/w van 20 op basis van de verwachte winst per aandeel voor 2024 (1,40 euro) zou staan, dan zou het aandeel rond 28 euro noteren (20×1,40=28), ruim 40 procent hoger dan de huidige koers. Het dividendrendement zou dan op 3,0 procent uitkomen, tegenover 1,7 procent voor Siemens Healthineers. Een nog hogere koers voor het aandeel Philips is ook niet uit te sluiten. Maar tegelijkertijd kan de reputatieschade een hoge waardering nog een tijdlang in de weg zitten.

Conclusie

De grote vraag is of er genoeg duidelijkheid is voor beleggers om vooral naar de onderliggende resultaten te kijken, en minder naar de rechtszaken. Dan zou het aandeel nog een stuk kunnen stijgen, zoals we in de vergelijking met de concurrenten Siemens Healthineers en GE Heathcare hebben aangetoond. Er is nu meer duidelijkheid, hoewel het nog geen compleet beeld is. Maar toch zien we voldoende redenen om het advies voor het Philips-aandeel te verhogen. We wijzen er wel op dat de kans op hobbels in de weg nog altijd vrij groot is. Vandaar het bovengemiddelde risico. Dit aandeel is eerder bestemd voor actievere, risicobewuste beleggers.





Advies: koopwaardig

Risico: hoog

Rating: 1C

Koers: 18,88 euro

Ticker: PHIA NA

ISIN-code: NL0000009538

Markt: Amsterdam

Beurskapitalisatie: 16,78 miljard euro

K/w 2022: –

Verwachte k/w 2023: 17

Koersverschil 12 maanden: -20%

Koersverschil sinds jaarbegin: +35%

Dividendrendement: –