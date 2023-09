Glasvezeluitrol Proximus onder stoom

Voor beleggers die verder kijken dan dit jaar zijn er kansen bij Proximus.

Proximus is sinds de start van de coronapandemie meer dan 70 procent van zijn beurswaarde kwijtgespeeld. Het aandeel werd afgestraft om de hoge investeringslasten en de komst van een vierde mobiele speler. Proximus pikt daarvan een graantje mee, want de combinatie Digi Communications en Citymesh sloot voor de komende vijf jaar een roamingakkoord met Proximus voor het gebruik van het mobiele netwerk en 400 zendmasten. De uitrol van het glasvezelnetwerk via Fiberklaar, de joint venture met het Zweedse EQT, verloopt voorspoedig en Proximus telt al 322.000 klanten.

In de eerste jaarhelft steeg de omzet met 4,5 procent terwijl de brutobedrijfswinst (ebitda) met 3,5 procent daalde. De prognoses voor het volledige boekjaar blijven gehandhaafd. Proximus mikt op een omzetstijging met 1 tot 3 procent, terwijl de ebitda met 3 procent zal dalen.

Proximus kocht in juli een belang van 57,6 procent in het Indiase Route Mobile, met de optie om dat uit te breiden naar 75 procent. Dat bedrijf is actief in communications platform as a service (CPaaS). Die term verwijst naar een breed gamma communicatiediensten voor bedrijven en overheden, waarmee ze hun marketing, verkoop en dienstverlening kunnen verbeteren.

Proximus betaalt 643 miljoen euro voor het belang, maar in de praktijk ligt dat cijfer lager. Het is de bedoeling dat RouteMobile nauw zal samenwerken met de Proximus-dochter Telesign, gespecialiseerd in de beveiliging van digitale identiteit. De samenwerking werd Opal gedoopt en wordt, gemeten naar berichtenvolume, de derde speler wereldwijd met klanten in meer dan 200 landen. Opal mikt op een omzet van 900 miljoen euro en 90 miljoen euro aan synergie in ebitda.

Het goede nieuws is dat Proximus geen premie betaalde voor de overname en dat de oprichters van Route Mobile meteen 300 miljoen herinvesteren in Opal. In de concurrentiële markt voor CPaaS en digitale identiteit draait het in de eerste plaats om schaalgrootte. Het samenvoegen met Telesign houdt dus steek.

Analisten en beleggers konden de deal in eerste instantie niet smaken. Een grote investering in het buitenland leek niet prioritair op een moment dat het dividend wordt gehalveerd en de vrije kasstroom negatief is. Proximus zal het bedrag grotendeels financieren met een overbruggingskrediet dat na het afsluiten van de transactie wordt vervangen door de uitgifte van een obligatie. De schulden zullen dus toenemen, maar Proximus maakt zich sterk dat het de groepsschuld onder de grens van 3 keer de ebitda zal houden.

Na de eerste jaarhelft was de nettoschuld opgelopen naar 3,12 miljard euro tegenover 2,76 miljard euro eind vorig jaar. De stijging was toe te schrijven aan de uitkering van het dividend, dat 226 miljoen euro opslorpte, en de impact van de negatieve kasstroom. De gemiddelde looptijd van de schuld bedraagt zeven jaar en de gemiddelde rentevoet 2 procent.

Over 2023 blijft het dividend voorlopig gehandhaafd op 1,2 euro per aandeel, wat tegen de huidige koers een extreem hoog brutorendement van meer dan 15 procent oplevert. Vanaf boekjaar 2024 halveert het dividend naar 0,6 euro per aandeel.

Conclusie

Voor beleggers die verder kijken dan dit jaar zijn er kansen bij Proximus. De piek van de investeringslasten ligt achter ons en glasvezel begint kasstromen op te leveren en verhoogt de klantenbasis. Zelfs met een gehalveerd dividend blijft het rendement heel aantrekkelijk. Ook inclusief het overgenomen Route Mobile bedraagt de ondernemingswaarde nog minder dan 4 keer de ebitda. Proximus is koopwaardig als defensieve waarde.





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 7,90 euro

Ticker: PROX BB

ISIN-code: BE0003810273

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 2,7 miljard euro

K/w 2022: 7

Verwachte k/w 2023: 6,5

Koersverschil 12 maanden: -25%

Koersverschil sinds jaarbegin: -12%

Dividendrendement: 15,2%