Exit CEO Chapelle bij Recticel

De schuimrubberproducent heeft de middelen om zijn beloftevolle toekomstplan als pure isolatiespeler te realiseren. Dat is goed nieuws. Eind juni beschikte de groep over een nettokaspositie van 142,3 miljoen euro, tegenover een netto financiële schuld van 250 miljoen euro eind vorig jaar. De ommekeer is het gevolg van de afgeronde verkoop van de afdeling Engineered Foams aan het Amerikaanse Carpenter, weliswaar niet voor de oorspronkelijk bedongen 656 miljoen euro ondernemingswaarde, maar voor de herziene 451,8 miljoen euro. Daarbij behield Recticel ook nog wel twee activa.

Verrassend nieuws is dat topman Olivier Chapelle na dertien jaar op 1 september opgevolgd is door Jan Vergote, tot dan de CEO van Baltisse. Uiteraard zit daar de hand van de referentie-aandeelhouder Filip Balcaen achter.

En er is ook slecht nieuws. De halfjaarcijfers stellen teleur. De omzetdaling (-7,4%) tot 266,1 miljoen euro viel nog mee, want de analisten hadden nog 2,5 procent minder verwacht. Maar de val van 42,6 procent van de aangepaste bedrijfskasstroom (ebitda) tot 18,2 miljoen euro was een zeer onaangename verrassing bij een analistenconsensus van 27,3 miljoen. Hetzelfde geldt voor de jaarprognose van 40 tot 45 miljoen aangepaste ebitda (was 62,3 miljoen voor 2022). Het nettoresultaat verschrompelt van 34,6 naar 2,2 miljoen euro of per aandeel van 0,62 naar 0,04 euro. Analisten moeten hun winstverwachtingen dan ook serieus aanpassen.

Conclusie Recticel behoort dit jaar tot de zwakker presterende aandelen op Euronext Brussel, terwijl het vorig jaar nog een uitblinker was. Het aandeel noteert nu weer tegen boekwaarde en tegen zowat 8 keer de verhouding ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda). Dat is met een korting tegenover de sectorgenoten. Maar de moeilijke marktomstandigheden en het wachten op nieuwe initiatieven in isolatie weerhouden er ons nog van een adviesverhoging door te voeren.