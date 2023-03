Bekaert is crisisbestendig

De resultaten van Bekaert houden in moeilijke omstandigheden stand.

Voor een cyclisch bedrijf als Bekaert had 2022 verkeerd kunnen uitpakken. De combinatie van stijgende kosten en lagere volumes deed menig industrieel bedrijf de das om, maar Bekaert bleef overeind. “Na een gunstig 2021, kregen we in 2022 te maken met een perfecte storm. Dit was een perfecte stresstest voor onze strategie. We hebben de test goed doorstaan en hebben aangetoond dat we nu onafhankelijk van de conjunctuurcyclus resultaten kunnen neerzetten”, zei Taoufiq Boussaid, de CFO van Bekaert.

De resultaten van 2022 lagen in lijn met de verwachtingen. De verkochte volumes daalden weliswaar met 9 procent, maar omdat Bekaert de hogere kosten doorrekende in hogere prijzen, steeg de omzet met 17 procent tot 5,7 miljard euro. De lagere volumes wogen, samen met afwaarderingen op de walsdraadvoorraden, wel op de winstmarges. De onderliggende bedrijfswinst daalde met 10 procent tot 459 miljoen euro, maar met een onderliggende bedrijfswinstmarge van 8,1 procent bewees het bedrijf dat de strategie van prijsdiscipline en de focus op activiteiten met een hogere toegevoegde waarde en/of groeiperspectieven de juiste is. Beleggers ontdekten de voorbije maanden die verhoogde weerbaarheid van de resultaten en stuurden de aandelenkoers 80 procent hoger sinds het dieptepunt van vorig najaar. Vergeleken met 2019 is de onderliggende bedrijfswinst met 24 procent gestegen en is het rendement op ingezet kapitaal gestegen van 9,5 naar 19,5 procent.

Bij een koers-winstverhouding van 8 onderschatten beleggers nog altijd de transformatie van Bekaert. In de vooruitzichten voor dit jaar blijft het management relatief voorzichtig, gezien de nog altijd moeilijke macro-economische omstandigheden. Het bedrijf is het jaar goed gestart, maar het management houdt het bij de verwachtingen op middellange termijn, die gebouwd zijn op een omzetgroei van 3 procent per jaar en een gemiddelde winstmarge van 9 tot 11 procent. Het geloof in eigen kunnen wordt benadrukt met een verhoging van het dividend met 10 procent tot 1,65 euro per aandeel en met een nieuw inkoopprogramma van eigen aandelen ter waarde van 120 miljoen euro.

Vooral de divisie Specialty Businesses ontpopt zich tot nieuwe groeimotor dankzij producten die bijdragen aan de klimaattransitie. De bedrijfswinst van die divisie verdubbelde vorig jaar bijna tot 132 miljoen euro. Zo brengt Bekaert technologie op de markt voor een efficiënte productie van waterstof. Die activiteit leverde vorig jaar een bescheiden omzet van 15 miljoen euro op, maar die omzet moet dit jaar verdubbelen. “En vanaf 2025 is exponentiële groei mogelijk. Reken in 2025 op een omzet van 100 miljoen euro bij hoge marges. Dat is voor de volgende tien jaar een interessante business waarin we fors willen investeren in 2023”, zegt CEO Oswald Schmid. Het bedrijf zet de groeistrategie ook in de verf door traditionele activiteiten met lagere marges te verkopen, zoals de staaldraadactiviteiten in Zuid-Amerika voor 6 keer de bedrijfscashflow of 136 miljoen dollar.

Conclusie

Conclusie

De focus op activiteiten met een hogere toegevoegde waarde en een volgehouden prijsdiscipline beschermen de marges. Beleggers hebben de voorbije maanden al de duim omhoog gestoken voor die structurele verbetering van de winstgevendheid, maar de huidige waardering laat verder koersherstel toe. Beleggers onderschatten ook nog altijd het groeipotentieel van de activiteiten van Bekaert die bijdragen aan de klimaattransitie. We behouden het koopadvies.





Advies: kopen

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 44,8 euro

Ticker: BEK BB

ISIN-code: BE0974258874

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 2,56 miljard euro

K/w 2022: 5

Verwachte k/w 2022: 8

Koersverschil 12 maanden: +43%

Koersverschil sinds jaarbegin: +20%

Dividendrendement: 3,7%