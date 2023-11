AB InBev verdrinkt niet in Bud Light-rel

Marketing kan verkoopcijfers opkrikken, maar ze ook doen kelderen. Dat heeft de biergigant nu ook tot zijn eigen scha en schande moeten vaststellen op de lucratieve Amerikaanse markt. Het zal wellicht in het marketingblunderboek 2023 komen, of in marketinglessen aan bod komen als voorbeeld van hoe het niet moet.

Midden april barstte in de Verenigde Staten de hel voor AB InBev los, toen conservatief Amerika met een boycot reageerde op een marketingcampagne met transgenderrechtenactiviste en socialemediafenomeen Dylan Mulvaney voor Bud Light. De verkoopcijfers zakten drastisch. Daar is in het derde kwartaal niet veel beterschap in gekomen. De omzet in Noord-Amerika zakte organisch (op vergelijkbare basis) opnieuw met 12,7 procent, nog forser dan de door analisten verwachte 10 procent. De autonome (zonder overnames en desinvesteringen) volume-afname bedraagt zelfs 17,1 procent voor Noord-Amerika. Omdat de marketingkosten voor Bud Light zijn opgetrokken, om de schade te beperken, ging de aangepaste bedrijfskasstroom (ebitda) voor Noord-Amerika met 26,7 procent achteruit. Daardoor zakte de ebitda-marge (bedrijfskasstroom/omzet) van 37,9 procent in het derde kwartaal van 2022 naar 31,9 procent in het afgelopen kwartaal.

Die alarmerende cijfers kan de biergigant niet wegmoffelen, maar AB InBev verdrinkt niet. Midden-Amerika, waar de groep een sterk parcours rijdt, is nu het belangrijkste geografische segment. De autonome omzet steeg er met 11,1 procent, mede door een autonome volumegroei van 1,1 procent. Nog belangrijker is de aangepaste, autonome ebitda-groei van 14,5 procent (11,5% verwacht). De ebitda-marge steeg daarop van 45,6 naar een geweldige 47,3 procent (44,9% verwacht). Midden-Amerika is nu goed voor bijna 38 procent van de aangepaste ebitda van de groep. Noord-Amerika zakt naar 22,7 procent.

Zuid-Amerika (vooral Brazilië) brengt de grootste organische omzetgroei (+23,4%) en scoort ook een geweldige ebitda-toename (+54,5%), zodat de ebitda-marge klimt naar 32,6 procent. Azië (vooral China) blijft onder de verwachtingen met een autonome volumegroei van 0,2 procent.

Het globale beeld is dus niet zo dramatisch. De autonome volumegroei in het derde kwartaal is weliswaar zwakker dan verwacht (-3,4% versus -2,7%). De totale kwartaalomzet van 15,57 miljard dollar houdt een organische toename van 5,0 procent in ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar en ligt ook licht boven onder de gemiddelde analistenverwachting (+4,7%). De ebitda-marge zakt weliswaar op jaarbasis van 35,2 naar 34,9 procent, maar de markt had een daling tot 33,7 procent gevreesd. AB InBev kan dan ook opnieuw de jaarprognose van 4 à 8 procent groei voor de aangepaste autonome ebitda aanhouden, ondanks de omvangrijke achteruitgang in de verkoopcijfers in de VS. Heineken, bijvoorbeeld, moest eerder dit jaar wel zijn jaarprognose laten zakken.





Conclusie

De beleggers reageerden positief op de resultaten. De koers klom 5 procent hoger. Bijna de helft van het koersverlies sinds het uitbreken van de Bud Light-controverse is goedgemaakt. We blijven bij ons ‘houden’-advies. Het al niet blijvende karakter van het volumeverlies in de VS doet ons besluiten dat de waardering tegen 20 keer de verwachte winst en 10 keer de verhouding ondernemingswaarde (ev) ten opzichte van de bedrijfskasstroom (ebitda) 2023 te hoog ligt voor een positief advies. We zijn nog steeds tevreden met de tijdige verwijdering van het aandeel uit de voorbeeldportefeuille.





Advies: houden/afwachten

Risico: laag

Rating: 2A

Koers: 55,03 euro

Ticker: ABI BB

ISIN-code: BE0974293251

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 107,02 miljard euro

K/w 2022: 21

Verwachte k/w 2023: 20

Koersverschil 12 maanden: +6%

Koersverschil sinds jaarbegin: -2%

Dividendrendement: 1,4%