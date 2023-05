Lezersvraag: Blijft Nova Royalty beloftevol?

De topman van Nova Royalty stapte onlangs op. Kan u nog eens een update geven over dit Canadese royaltybedrijf, waarvan het aandeel al een tijdje in het verdomhoekje lijkt te zitten?

Op 16 mei kondigde Nova Royalty, het Canadese bedrijf gespecialiseerd in het verwerven van royalty’s op koper- en nikkelprojecten, onverwachts het ontslag van CEO Alex Tsukernik aan. De daaropvolgende dag werd de raad van bestuur aangepast en kondigde Nova aan dat het alle strategische opties bekijkt om meer aandeelhouderswaarde te creëren. Het aandeel is na een furieuze beursstart, van 1 Canadese dollar bij de beursgang op 1 oktober 2020 tot een piek van 6,25 dollar eind januari 2021, stevig teruggevallen naar 1,55 dollar. De jongste zes maanden vormt de koers een bodem tussen 1,4 en 1,7 Canadese dollar.

Cruciaal is dat Nova sinds zijn beursgang zijn royaltyportefeuille aanzienlijk heeft verstevigd. Een belangrijke transactie was de overname van een bestaande royalty van 1 procent op de Aranzazu-kopermijn in Mexico in augustus 2021 (kostprijs 9 miljoen dollar, gefinancierd via een kapitaalverhoging van 13,7 miljoen Canadese dollar tegen 3,3 Canadese dollar per aandeel). Het ging om de eerste royalty op een mijn in productie, die in 2022 een omzet van 2 miljoen dollar opleverde. Dat bedrag dekt twee derde van de jaarlijkse administratiekosten van Nova. Begin 2022 trok het 1,5 miljoen dollar (met nog tot 4 miljoen aan toekomstige mijlpaalbetalingen) uit voor een royalty van 0,135 procent op de Copper World- en Rosemont-koperprojecten in Arizona. Intussen is de royalty dit jaar uitgebreid tot 0,285 procent, met nog een optie voor bijkomend 0,39 procent. In mei 2022 verzekerde Nova zich van het recht om voor 2,4 miljoen dollar een 0,083 procent nettowinstroyalty te kopen op het Josemaria koper-, goud- en zilverproject van Lundin Mining in Argentinië. Sindsdien geeft Nova aan zich meer te willen concentreren op royalty’s op mijnen die al in productie zijn, of dat op korte termijn zullen doen.

De operaties werden de voorbije twee jaar gefinancierd via een combinatie van een aandelenuitgifteprogramma dat 8,6 miljoen dollar ophaalde (3 miljoen nieuwe aandelen) en het opnemen in schijven voor 9,5 miljoen Canadese dollar uit een converteerbare lening van referentieaandeelhouder Beedie Capital. In totaal heeft het bedrijf nu 22 royalty’s, waaronder vijf van de grootste tien bovengrondse koperontwikkelingsprojecten in beide Amerika’s. Voor drie van die vijf projecten – Taca Taca (operator First Quantum), Josemaria en Copper World (Hudbay Minerals) – wordt in 2024 of 2025 een definitieve investeringsbeslissing verwacht. Alleen al Taca Taca kan op basis van de huidige koperprijs van 3,60 dollar per pound 210 miljoen dollar cash aanleveren (initiële investering 32,5 miljoen), te vergelijken met een beurswaarde van 140 miljoen Canadese dollar.

Nova Royalty is bij uitstek een aandeel voor de geduldige langetermijninvesteerder die wil inspelen op de wereldwijde elektrificatie, waarvoor wereldwijd een forse uitbreiding van de koperproductie nodig is. Mogelijks zorgt de strategische oefening die onderweg is voor koersanimo op korte termijn (koopwaardig, rating 1C).





