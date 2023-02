Haussecombinaties op ArcelorMittal

De grote koersschommelingen bij ArcelorMittal bieden mooie kansen aan optiebeleggers. Het aandeel is nog altijd goedkoop.

ArcelorMittal is geen langetermijnbelegging, omdat het een cyclisch aandeel is. Maar die grote schommelingen biedt mooie kansen aan optiebeleggers. We weten dat de tijd in het voordeel van een optieschrijver speelt. Met het verstrijken van de tijd verdwijnt de tijds- of verwachtingswaarde uit de premie.





Geschreven put

Schrijf de put ArcelorMittal september met uitoefenprijs 35,00 euro @ 7,15 euro

De schrijver van dit contract rijft een premie van 7,15 euro binnen. Als de koers van ArcelorMittal boven 35 euro uitstijgt, wordt het contract waardeloos en blijft de premie van de schrijver. Daarvoor dient de eerste weerstand rond 31 euro te worden doorbroken. Dat moet op relatief korte termijn nog haalbaar zijn, nu de conjunctuurvooruitzichten verbeteren. U mag dit contract ook voortijdig weer sluiten en hoeft dus niet te wachten tot september. Loopt het toch verkeerd en daalt de aandelenkoers, dan worden we aangewezen, om af te rekenen op 35 euro. Aangezien we 7,15 euro premie ontvangen hebben, lijden we pas verlies als de koers onder 27,85 euro zakt (35 – 7,15).





Gekochte call

Koop de call ArcelorMittal december met uitoefenprijs 32,00 euro @ 2,30 euro

Dit contract is out of the money en dus weggelegd voor de risicobewuste optiebelegger. De premie bevat geen intrinsieke waarde, maar alleen tijdswaarde. De koper verwerft het recht 100 aandelen van ArcelorMittal per contract aan te kopen tegen 32 euro. De beurskoers moet met tenminste 12 procent stijgen vooraleer dit contract winstgevend wordt. Maar aangezien we 2,3 euro hebben betaald, is een koersstijging tot 34,30 euro (32 + 2,3) nodig. Eerst moet de weerstandszone rond 31 euro het begeven. U mag ook voortijdig dit contract sluiten en mogelijk al sneller de winst verzilveren.