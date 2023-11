Afnemende ordergroei bij Siemens

Siemens mikt op een jaarlijkse gemiddelde autonome omzetgroei van 5 tot 7 procent over een periode van drie tot vijf jaar. Het behalen van die doelstelling was de afgelopen kwartalen geen enkel probleem. Siemens wist vooral te verrassen met de hoge vrije kasstroom van bijna 3 miljard euro. Ook het orderboek bleef goed gevuld, voor meer dan 40 procent van de verwachte omzet voor het volgende boekjaar.

Toch neemt de ongerustheid bij analisten en beleggers toe. Vooral de afname van de orders in de divisie Digital Industries doet vermoeden dat er een ‘normalisering’ is van de orderstroom na de inhaalbeweging post corona. Ook het nog maar matige economische herstel in China, waar de automatiseringsorders met liefst 61 procent terugvielen, speelt de divisie parten. Ook begint er een eind te komen aan de forse prijsstijgingen die Siemens kan doorvoeren.

Voor het hele bedrijf handhaafde Siemens onlangs de verwachtingen voor het volledige boekjaar. De autonome omzetgroei blijft 9 à 11 procent, al wordt daar natuurlijk abstractie gemaakt van de problemen bij dochter Siemens Energy. Mede als gevolg van de stevige vrije kasstroom verbeterde de toch al keurige schuldratio nog verder. De schuldgraad (verhouding tussen netto financiële schuld en ebitda) van de industriële divisies daalde tot 0,8. Bijzonder laag dus.

Conclusie

Toch blijven we bij ons neutraal advies. De daling van de orders is sterker dan was ingeschat. Daardoor zien we geen ruimte voor een verhoging van de winstverwachting voor 2024, waar de markt toch op gerekend had. Mogelijk blijkt later dat de omzetgroei en piek-winstmarge van onder meer Digital Industries wel houdbaar is. Maar we gaan ervan uit dat er een einde is gekomen aan de reeks van beter dan verwachte kwartaalcijfers en opwaartse aanpassing van de winstverwachtingen. Met een koers-winstverhouding van 15 en een dividendrendement van iets meer dan 3 procent is het Siemens-aandeel wel het behouden waard.