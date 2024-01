Audi maakt uw elektrische bedrijfswagen nog interessanter

Bedrijven hebben in 2023 massaal de stap naar elektrisch rijden gezet. In het nieuwe jaar versnelt die elektrificatie ongetwijfeld nog. Audi speelt een belangrijke rol in deze transitie. Dankzij de nieuwe Corporate Editions worden de Audi Q4 (Sportback) e-tron en Q8 (Sportback) e-tron nog aantrekkelijker als bedrijfswagen.

Meer dan ooit kiezen bestuurders en bedrijven voor een elektrische bedrijfswagen. Zowat 80 procent van de nieuw bestelde bedrijfswagens in België is tegenwoordig volledig elektrisch, zo geven leasingmaatschappijen aan. Die trend zet zich ongetwijfeld door in 2024. Audi geeft de elektrificatie nog een extra duwtje in de rug met de Corporate Editions Audi Q4 (Sportback) e-tron en Q8 (Sportback) e-tron zeer rijk uitgeruste versies, aan aantrekkelijke prijzen, perfect op maat van de fleetklanten. De grote winnaar bent u als fleetrijder of -manager.

Populaire Audi Q4 e-tron

De Audi Q4 e-tron is een van de populairste elektrische wagens in ons land. Dat heeft hij onder meer te danken aan het sportieve design, het ruime interieur, de geavanceerde technologie en het WLTP-rijbereik tot 550 km (in de Sportback-versie). Voor modeljaar 2024 kreeg het gamma van de Q4 e-tron onder meer een efficiëntere elektromotor, nieuwe schokdemping en verbeterde stuurrespons. Audi MMI-navigatie, verwarmbare voorzetels en een elektrische kofferklep zijn nu standaard.

De Audi Q4 45 e-tron Corporate Edition (210 kW) legt de lat qua uitrusting nog hoger. Metaalkleur, de Audi virtual cockpit (digitale instrumenten), een achteruitrijcamera, parkeersensoren voor en achter, lane departure warning enzovoort: je krijgt het allemaal. De Corporate S Edition doet er nog een schepje bovenop met onder meer matrix led-koplampen, dynamische richtingaanwijzers voor- en achteraan, getinte ruiten en een coole logoprojector in de buitenspiegels. Deze versie gebruikt de S line-uitvoering als basis en oogt hierdoor ook wat sportiever.

Luxueuze Audi Q8 e-tron

Zoekt u naar nog meer ruimte en luxe? Ga dan zeker eens bij uw Audi-verdeler kijken naar de Audi Q8 e-tron en de Sportback-versie met steilere coupédaklijn achteraan. In vergelijking met hun voorgangers hebben deze elektrische top-SUV’s een volledig nieuw ontworpen voorzijde, een hoger oplaadvermogen en een betere batterijcapaciteit, waardoor het rijbereik toeneemt tot 582 km (Q8 e-tron) en 600 km (Q8 Sportback e-tron). Beide modellen rollen trouwens exclusief bij Audi Brussels in Vorst van de band.

De Corporate Editions kunt u bestellen op de Q8 50 e-tron (250 kW) en de Q8 55 e-tron (300 kW), inclusief de Sportback. De standaarduitrusting maakt meteen indruk, van de gezellige sfeerverlichting tot de handige achteruitrijcamera. Het Pack Assistance Tour voegt heel wat rijhulpsystemen toe, zoals de adaptive cruise control of lane departure assist. In de Corporate S Edition oogt het vlaggenschip van de elektrische revolutie nog sportiever, met onder meer getinte ruiten en de S line-uitvoering die de velgen, de bumpers en het radiatorrooster kenmerkt. Het glazen panoramisch dak versterkt het gevoel van licht en ruimte, terwijl de matrix led-koplampen de verlichting nog efficiënter maken.

Nog meer troeven

Het is duidelijk: de Corporate Editions van de Audi Q4 (Sportback) e-tron en Q8 (Sportback) e-tron bieden alle uitrusting die u als fleetrijder nodig hebt. En dat is niet hun enige troef. De uitgebreide uitrusting en het uitstekende kwaliteitsimago van Audi zorgen ook voor hoge restwaardes én interessante leasingtarieven. Audi heeft aantrekkelijke formules voor financiële renting uitgewerkt. Fiscaal gezien zijn de elektrische Audi’s door hun 100 procent aftrekbaarheid sowieso een slimme keuze. Overtuigd? Dan wordt u binnenkort misschien ook een CEO (Corporate Edition Owner).

Ontdek hier de rijke uitrusting en grote voordelen van de Audi Corporate Editions.