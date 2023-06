Cryptoplatform Binance mag geen diensten met virtuele munten meer aanbieden in België

Het cryptoplatform Binance, een van de grootste ter wereld, mag geen diensten met virtuele munten meer aanbieden in ons land. Dat staat vrijdagavond in een persbericht van de financiële regulator FSMA. Aanleiding is het feit dat het bedrijf illegaal opereert in ons land. Binance moet ook onmiddellijk maatregelen nemen om de Belgische klanten hun cryptomunten terug te bezorgen of over te dragen aan een platform dat wel legaal opereert.

‘De FSMA stelt vast dat Binance in België diensten aanbiedt en verricht voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en het aanbieden van bewaarportemonnees vanuit landen die geen lid zijn van de Europese Economische Ruimte. Bijgevolg beveelt ze Binance om elke aanbieding en verrichting van dergelijke diensten in België onmiddellijk stop te zetten’, luidt het in het persbericht.

De waakhond wijst erop dat de niet-naleving van dat verbod ‘strafrechtelijk strafbaar is’, met toepassing van artikel 136 van de Belgische wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Binance overtreedt dit verbod door in België dergelijke diensten aan te bieden, klinkt het nog. Ondanks verschillende verzoeken om informatie, kon het bedrijf dat niet weerleggen. ‘De procureur des Konings is in kennis gesteld van de feiten die een strafrechtelijk misdrijf kunnen vormen’, zegt FSMA.

Binance werd begin deze maand ook al aangeklaagd in de VS omdat het de Amerikaanse regelgeving zou overtreden volgens beurswaakhond SEC. Ook de topman van het bedrijf, Changpeng Zhao, wordt er aangeklaagd, net als sectorgenoot Coinbase.

