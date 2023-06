Amerikaanse beurswaakhond SEC klaagt cryptogigant Binance aan

De Amerikaanse beurswaakhond SEC heeft maandag het cryptoplatform Binance, het grootste handelsplatform voor cryptomunten ter wereld, aangeklaagd voor het overtreden van de Amerikaanse regelgeving. Ook de topman van het platform, Changpeng Zhao, wordt aangeklaagd.

In het document dat de SEC heeft ingediend bij de federale rechtbank van Washington, is er sprake van dertien aanklachten. Binance zou geopereerd hebben zonder licentie in de VS.

Het bedrijf krijgt onder meer het verwijt ‘een uitgebreid web van misleiding’ te hebben gecreëerd, waaronder het opzetten van ‘schijncontroles’ om te kunnen blijven opereren. Klanten met een grote portefeuille konden een beroep doen op een VPN-verbinding, om te verhullen dat ze vanuit de VS handelden, bericht de Amerikaanse zender CNBC.

Er zou ook voor miljarden dollar aan fondsen zijn overgemaakt aan het Europese bedrijf van Zhao. Daarnaast is er ook sprake van ‘marktmanipulatie’ en zou Zhao zelf hebben gehandeld in crypto’s.

De topman zegt dat hij de aanklacht nog niet heeft kunnen inkijken en wil voorlopig niet reageren.