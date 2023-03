Belgische werkgelegenheidsgraad gestegen tot 72,3 procent

De Belgische werkgelegenheidsgraad is in het vierde kwartaal van 2022 gestegen tot 72,3 procent. Dat berekende Statbel, meldt minister van Werk en Economie Pierre-Yves Dermagne (PS). Volgens hem is de doelstelling van de regering om een werkgelegenheidsgraad van 80 procent te bereiken in 2030 ‘binnen handbereik’.

Volgens de minister waren nooit eerder zoveel mensen aan het werk in ons land. In twee jaar tijd is de werkgelegenheidsgraad gestegen van 69,9 procent tot 72,3 procent. In vergelijking met het derde kwartaal van 2022 gaat het om een stijging met 0,2 procentpunt. Op jaarbasis bedraagt de toename 0,7 procentpunt.

‘Uitzonderlijk sterk’

Als de stijging zich aan hetzelfde tempo verderzet, bereikt België tegen 2030 een werkzaamheidsgraad van 80 procent, maakt Dermagne zich sterk. Hij benadrukt dat het resultaat ‘uitzonderlijk sterk’ is gezien de coronapandemie, de overstromingen in juli 2021, de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis.

Bovendien moeten de arbeidsmarktmaatregelen van de federale regering ‘nog op volle kruissnelheid komen’, zegt Dermagne. Het gaat onder meer om een aantal maatregelen om de combinatie van werk en privéleven te verbeteren, zoals de vierdagenwerkweek.

De Belgische werkgelegenheidsgraad groeide in het vierde kwartaal van 2022 sneller dan die van buurlanden Duitsland en Frankrijk, maar ligt wel nog steeds onder het Europees gemiddelde. Dat bleef in de tweede helft van 2022 stabiel op net geen 75 procent.

Structurele hervormingen nodig

Bovendien hebben in de EU enkel Griekenland (66,2 procent), Spanje (69,5 procent), Kroatië (70,5 procent), Italië (65,5 procent) en Roemenië (68,5 procent) een lagere werkzaamheidsgraad dan België, blijkt uit cijfers van Eurostat. In Duitsland en Nederland is de werkzaamheidsgraad meer dan 80 procent, in Frankrijk bedraagt ze 74,2 procent.

Volgens N-VA-fractieleider in de Kamer Peter De Roover betekenen de cijfers dan ook niet dat de werkzaamheidsgraad van 80 procent binnen handbereik is. ‘Vandaag zijn er 1,4 miljoen uitkeringsgerechtigden op beroepsactieve leeftijd van wie 300.000 werklozen. Om niet te stagneren op een percentage van 74-75 procent zijn er dus wel degelijk structurele hervormingen nodig op onze arbeidsmarkt en in onze uitkeringsstelsels’, zegt hij.