Ahold Delhaize ziet omzet toenemen met 16 procent

De groep Ahold Delhaize heeft tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar de omzet aan de huidige wisselkoersen met 15,9 procent zien toenemen, tot 23,36 miljard euro. Bij constante wisselkoersen ging het om een toename met 8,1 procent, met een stijging van 9,2 procent in de VS (14,8 miljard euro) en van 6,2 procent in Europa (8,6 miljard euro). Dat heeft de retailer woensdagochtend bekendgemaakt.

De cijfers zijn beter dan analisten gepolst door Bloomberg verwacht hadden. Zij waren gemiddeld genomen uitgegaan van een omzet van 23,19 miljard euro voor het vierde kwartaal. De onderliggende operationele winst steeg tijdens het vierde kwartaal met 22,4 procent (13,8 procent bij constante wisselkoersen), tot 1,03 miljard euro. De onderliggende operationele marge kwam uit op 4,4 procent, waar analisten gemikt hadden op 3,81 procent.

Ahold Delhaize heeft volgens topman Frans Muller tijdens het vierde kwartaal hard ingezet op het onder controle houden van de kosten, om de impact van de inflatie waar mogelijk te kunnen temperen. Er werd vorig jaar voor 979 miljoen euro aan kosten bespaard, ruim 100 miljoen euro meer dan aanvankelijk gepland.

Over heel 2022 boekte Ahold Delhaize een omzet van net geen 87 miljard euro, een toename met 15,1 procent aan de huidige wisselkoersen en met 6,9 procent bij constante wisselkoersen. De onderliggende operationele winst steeg bij constante wisselkoersen met 3,5 procent, tot 3,73 miljard euro.

Topman Frans Muller noemt 2022 een uitdagend jaar, ‘waarin we tweecijferige inflatieniveaus gekend hebben die we in veertig jaar niet meer gezien hadden, een energiecrisis veroorzaakt door de oorlog en de aanhoudende gevolgen van de wereldwijde coronapandemie’. Delhaize heeft daarom 218 miljoen euro aan product-, voedsel- en geldschenkingen gedaan aan voedselbanken en ngo’s, en Delhaize Belgium schonk noodgeneratoren aan het Oekraïense Rode Kruis.