Vlaanderen scherpt regels rond grondstoffen voor biomassa aan

Vlaanderen verscherpt de regels rond grondstoffen voor biomassa. Zonder een bewijs van duurzaamheid erkend door de Europese Commissie zal in de toekomst biomassa niet zomaar beschouwd worden als hernieuwbare energie. Dat heeft de Vlaamse regering beslist op voorstel van Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA).

In verschillende biomassa-installaties in Vlaanderen wordt diverse biomassa als goedkope brandstof gebruikt om energie op te wekken. Maar grootschalige biomassa ligt al een tijdje onder vuur omdat het te gemakkelijk de stempel ‘hernieuwbaar’ en ‘duurzaam’ krijgt.

Eerder besliste minister van Energie Zuhal Demir al om de houtstromen voor een grote biomassacentrale in Gent te weigeren omdat er grote vragen waren bij de duurzaamheid van die stromen. Concreet ging het over houtstromen uit Siberië in Rusland, Alberta in West-Canada, Oost-Canada en ook het Zuid-Amerikaanse Chili. Samen goed voor 1,5 miljoen ton hout. De steun voor nieuwe grootschalige biomassa via groenestroomcertificaten werd ook decretaal stopgezet.

Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie

Nu scherpt Vlaanderen de regels rond biomassa nog verder aan. Zo moet er voortaan aangetoond worden dat de biomassa aan duurzaamheids- en broeikasgasemissiereductiecriteria van de Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie. Exploitanten zullen in de toekomst (vanaf emissiejaar 2024, in jaar 2025) kunnen bewijzen dat er voor hun biomassa een emissiefactor ‘0’ kan gebruikt worden. Voor emissiejaar 2023 is een overgangsregeling voorzien.

“Met deze aangescherpte wetgeving verhogen we de eisen voor biomassa en maken we duidelijk dat het zomaar opstoken van grondstoffen die voor betere doeleinden ingezet kunnen worden, geenszins beschouwd kan worden als een propere energiebron”, besluit Demir.

