De risico’s voor de Zwitserse bankenfusie volgens analisten

Analisten verwelkomen de overname van Credit Suisse door UBS, maar plaatsen wel kanttekeningen. Zo kunnen toezichthouders moeilijk gaan doen.

Vorige week werd bekend dat UBS zijn noodlijdende landgenoot Credit Suisse overneemt, waardoor een van de grootste financiële instellingen in Europa ontstaat. UBS legt voor de overname ruim drie miljard euro aan eigen aandelen neer en de Zwitserse overheid staat garant voor een lening van maximaal 100 miljard Zwitserse frank.

De Zwitserse toezichthouder Finma heeft daarbij de eis gesteld dat Credit Suisse de risicovolle tier 1-obligaties (AT1) volledig afschrijft, waarmee 16 miljard Zwitserse frank verloren gaat. UBS heeft aangekondigd dat er banen verdwijnen en wil de jaarlijkse kosten van de fusiebank voor 2027 met meer dan acht miljard dollar terugbrengen.

Lees meer over AT1-obligaties

Analisten over koersdoel UBS

JPMorgan stelt dat de marktomstandigheden dusdanig zijn geëvolueerd dat een combinatie van de twee grote Zwitserse banken de beste oplossing is. Het volledig afschrijven van de AT1-obligaties zal wel gevolgen hebben voor de markt van deze quasi-aandelenfinancieringsinstrumenten en daarmee voor de algemene financieringsmogelijkheden van banken, aldus de Amerikaanse zakenbank. JPM hanteert voor UBS een koopadvies met een koersdoel van 23 Zwitserse frank.

Hoewel de stap om Credit Suisse in te lijven waarschijnlijk niet de voorkeur had van UBS, was het volgens RBC Capital Markets wel noodzakelijk. Niet alleen voor de Zwitserse banken, maar ook voor de wereldwijde bankensector. Op lange termijn lijkt de deal tussen UBS en Credit Suisse volgens de Canadese zakenbank aantrekkelijk. Op korte termijn zal deze gepaard gaan met een reeks steunmaatregelen om de onzekerheden te overbruggen. Het advies van RBC Capital Markets voor UBS luidt ‘kopen’ en het koersdoel is vastgesteld op 24 Zwitserse frank.

Jefferies heeft voor het aandeel UBS eveneens een koopadvies uitstaan met een koersdoel van 24 Zwitserse frank. De historische stap neemt volgens de analist direct extreme risico’s voor de bankensector weg, maar roept wel vragen op. Jefferies juicht de overname in principe toe, omdat er niet veel alternatieven waren en een nationalisatie of liquidatie van Credit Suisse waarschijnlijk de risico’s voor de sector zou hebben vergroot.

Wel denkt de financiële dienstverlener dat UBS waarschijnlijk niet de goedkeuring van aandeelhouders had gekregen als de transactie was voorgelegd. Verder zijn er risico’s als potentiële aanklachten en toezichthouders die UBS kunnen vragen om in de toekomst meer kapitaal aan te houden. Het management van UBS zal dan ook de komende maanden en waarschijnlijk jaren bezig zijn om de fusie in goede banen te leiden, denkt Jefferies.

Christian Slagter-Koster (BeleggersBelangen)

Lees ook: