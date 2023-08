Nieuwe staatsbon van 1 jaar heeft brutorente van 3,30 procent

3,30 procent bedraagt de brutorente van de nieuwe staatsbon die het Agentschap van de Schuld uitgeeft op 4 september. Dat maakte minister van Financiën Vincent Van Peteghem dinsdagochtend bekend. Inschrijven kan vanaf donderdag 24 augustus.

Voor het eerst geeft het Agentschap van de Schuld een eenjarige staatsbon uit. Die zal een brutorente opleveren van 3,30 procent. Bij aftrek van 15 procent roerende voorheffing blijft 2,81 procent netto over. De nieuwe staatsbon brengt daarmee meer op dan de vorige uitgifte die dateert van begin juni. Die coupon bedroeg 1,75 procent nettorente op drie jaar tijd bij aftrek van de roerende voorheffing van toen nog 30 procent. Op de nieuwe staatsbon geldt dus een fiscale korting.

Van 24 augustus tot en met 1 september zijn inschrijvingen mogelijk voor de eenjarige staatsbon en de uitgifte gebeurt op 4 september. Het is mogelijk in te schrijven met een minimumbedrag van 100 euro en de inleg bedraagt telkens veelvouden van 100. De staatsbon is het voordeligst wanneer hij rechtstreeks wordt gekocht bij het Agentschap van de Schuld, maar het kan ook via betrokken banken.

Concurreren met spaarboekje

De eenjarige staatsbon komt er op het initiatief van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v), die met het hoge rendement en de korte looptijd bewust de concurrentie wil aangaan met de spaarboekjes van de banken. De minister had de voorbije maanden veel kritiek op de banken, omdat ze hun spaarrente relatief laag houden vergeleken met de gestegen beleidsrente van de Europese Centrale Bank.

Het Agentschap van de Schuld sluit niet uit dat er nog eenjarige staatsbons zullen volgen, maar of dat meteen bij de volgende uitgifte zal zijn, is niet bekend. De staat geeft elke drie maand nieuwe staatsbons uit. Lees hieronder alles wat u over de nieuwe staatsbon moeten weten.

