Netflix wil 2,5 miljard dollar investeren in Zuid-Koreaanse producties

In de komende vier jaar wil streamingplatform Netflix 2,5 miljard dollar (2,3 miljard euro) investeren in series, films en andere programma’s uit Zuid-Korea. Dat heeft topman Ted Sarandos bekendgemaakt na een ontmoeting met de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk Yeol in Washington.

Zuid-Koreaanse producties zijn de laatste jaren steeds vaker internationaal succesvol. Meer dan 60 procent van de Netflix-gebruikers keek in 2022 naar minstens één programma uit Zuid-Korea, zo blijkt uit gegevens van het bedrijf zelf. Tussen 2015 en 2021 investeerde Netflix al ruim 750 miljoen dollar in Zuid-Koreaanse content.