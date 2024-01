Techmiljardair Bill Gates opvallende gast in Belgium House Davos

In het Zwitserse skioord Davos vindt deze week, al voor de 54ste keer, de jaarvergadering van het Wereld Economisch Forum (WEF) plaats. Traditioneel trekt een stevige Belgische delegatie naar de Alpen.

De meeting vindt plaats van 15 tot en met 19 januari. Plaats van afspraak: het mondaine skioord Davos, hoog in de Zwitserse Alpen. Wie is er allemaal van de partij? De machtigste mensen op aarde. Toppolitici mengen zich er met CEO’s van multinationals. Onder meer de Chinese premier Li Qiang, de Franse president Emmanuel Macron en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken staan op de gastenlijst. Ook de nieuwgekozen Argentijnse president Javier Milei is van de partij, net als de Oekraïense president Volodymyr Zelenski.

Thema van het WEF dit jaar is ‘rebuilding trust’, of het herstellen van het vertrouwen. “Blijft de wereld in een permanente crisis, of wordt 2024 een tijd van resolutie, veerkracht en herstel”, vraagt de organisatie zich af. Het Wereld Economisch Forum zal alvast als versneller dienen voor wereldwijde samenwerking – zowat het meest gehoorde woord op de gemiddelde Davos-bijeenkomst – klopt het WEF zich zelf op de borst.

Samenzweringsfanaten

Het Wereld Economisch Forum werd in 1971 opgericht door de Duitse econoom en hoogleraar Klaus Schwab, met als doel politici samen te brengen met zakenlui, culturele leiders en andere beleidsmakers, om zo de “globale, regionale en industriële agenda’s” vorm te geven. Het is een overlegmoment over het wel en wee van de wereld en hoe die vooruit te helpen. In de praktijk is het ook het grootste netwerkevent ter wereld.

Het forum heeft voor- en tegenstanders. De eersten noemen het WEF een superdenktank waar op hoog niveau ideeën kunnen uitgewisseld worden en vooral contacten gelegd. Critici hebben het over een elitair clubje voor de één procent, een praatbarak voor de ons kent ons. Ook heel wat samenzweringsfanaten richten sinds corona hun pijlen op Davos.

Flanders House

Traditioneel trekt een ruime Belgische delegatie naar de Zwitserse Alpen. Premier Alexander De Croo tekent er deze week present, net als minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post Petra De Sutter. Koning Filip en koningin Mathilde nemen eveneens deel aan het forum. Op de deelnemerslijst ook verscheidene Belgische bedrijfsleiders. Voor het eerst heeft België in Davos ook een eigen stek: de Belgium House. Opvallende gast in het huis: Microsoft-oprichter en filantroop Bill Gates. Hij zal er deelnemen aan een van de vele gesprekken.

Ook de Vlaamse minister-president trekt steevast naar Davos. Vlaanderen is er als een van de enige regio’s actief, niet per se om deel te nemen aan de honderden bijeenkomsten en zittingen, maar wel met het oog op contacten met investeerders. Vlaams minister-president Jan Jambon heeft in Davos, net als zijn voorgangers, daarvoor de Flanders Room ter beschikking.