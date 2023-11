Sterkste groeimaand voor obligaties sinds financiële crisis van 2008

De wereldwijde index van staats- en bedrijfsobligaties van Bloomberg is op weg naar het hoogste maandelijkse rendement sinds 2008. In de maand november steeg het rendement van obligaties wereldwijd met 4,9 procent, vergeleken met 6,2 procent in december 2008.

De rally van november wordt aangewakkerd door toenemende speculatie dat de Federal Reserve en de ECB grotendeels klaar zijn met het verhogen van de rente. Volgend jaar worden renteverlagingen verwacht. Fed-gouverneur Christopher Waller versterkte die verwachting dinsdag, toen hij zei dat het huidige beleidsniveau goed in staat lijkt om de economie te vertragen en de inflatie te verlagen.

Amerikaanse staatsobligaties verlengden de winst van deze maand op woensdag. De rendementen op Amerikaanse 10-jarige obligaties daalden zes basispunten tot 4,26%, terwijl de rendementen op tweejarige obligaties zeven basispunten zakten tot 4,67%. Een opvallend forse stijging was te zien bij Australische obligaties, waardoor de rendementen op 10-jarige obligaties met liefst 14 basispunten daalden. Dat kwam nadat lokale handelaars speculeerden over het einde van renteverhogingen na het zien van zwakkere dan verwachte inflatiecijfers.

Volatiel jaar

De huidige rally is slechts de nieuwste ommekeer in een volatiel jaar voor obligaties. De effecten stegen in januari en daarna volgde een volatiele periode van zes maanden. In augustus werd opnieuw een daling ingezet. Bloombergs wereldwijde index van staat- en bedrijfsschulden stond op het dieptepunt midden oktober maximaal 3,8% in de min voor het jaar. De index staat nu 1,4% hoger voor 2023.

De laatste sterke rally in de obligatiemarkt was in december 2008, toen de Fed de rente naar nul verlaagde en beloofde om leningen aan de financiële sector te stimuleren na de instorting van Lehman Brothers. De wereldwijde schuldindex van Bloomberg steeg die maand met 6,2%.