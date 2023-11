Olieprijs zakt onder 81 dollar: ‘Binnenkort volgt echte lakmoesproef voor wereldeconomie’

De oliemarkt, een belangrijke graadmeter voor de gezondheid van de wereldeconomie, blijft volatiel. Vandaag zakte de prijs voor een vat olie van de voor ons toonaangevende noordzeesoort Brent onder 81 dollar. Is het oliekartel OPEC+ gefaald in zijn opzet om de prijzen hoger te stuwen? We vroegen het aan Frank Vranken, hoofdstrateeg bij Edmond de Rothschild.

Eerder voorspelde de beursstrateeg Vranken nog dat de “match tussen OPEC+ en de Federal Reserve” over het lot van wereldeconomie zou beslissen. De aankondigingen van Saudi-Arabië en Rusland, de belangrijkste spelers in OPEC+, om minder olie op te pompen en uit te voeren, lijken intussen hun doel te missen.

De Fed is dus aan de winnende hand?

FRANK VRANKEN. “OPEC+ heeft veel uit de kast gehaald om de prijzen te ondersteunen, vooral via productiebeperkingen. Ze dreigen nog altijd met de intensivering en de verlenging van die productiecuts. Maar als de rente hoog blijft, potentieel verstikkend wordt en de economische groei wereldwijd blijft krimpen, dan gaat de vraag naar beneden. Daar kan de aanbodzijde moeilijk tegenop. Daarom hebben de Fed en de andere centrale banken de bovenhand ten opzichte van OPEC+.

“De winnaar… het hangt ervan af op welk vlak, natuurlijk. De Fed wil vooral de inflatie naar beneden brengen. Dat de economie in haar geheel afkoelt, is een ander gegeven. De focus is de ‘headline inflation’, die ook rekening houdt met de voeding- en de energieprijzen, en die daalt. Dat gaat niet over de kerninflatie, die nog altijd zowel voor Europa als voor Amerika in de buurt van 4 procent hangt.”

Eind september, toen de olieprijzen ineens weer klommen, hielden sommigen nog rekening met het doemscenario van stagflatie, hoge inflatie in combinatie met een recessie. Mogen we dat schrappen?

VRANKEN. “Een recessie lijkt voorlopig afgewend, maar ik wil daar toch een kanttekening bij maken. In het verleden hebben recessies zich vaak voorgedaan na een laatste kwartaal van zeer sterke economische groei. Ik acht het dus onmogelijk te stellen dat die recessie helemaal afgewend is. Het is nog altijd koffiedik kijken.

“We krijgen binnenkort de lakmoestest. We gaan naar Black Friday op de laatste vrijdag van november. Dan trekken de kleinhandelsverkopen normaal gezien enorm aan. We zien dat de Amerikaanse consument stilaan minder sterk staat. Op Black Friday krijgen we een inschatting of hij nog echt in goeden doen is. Ik vind het dus nog iets te vroeg om het recessiescenario volledig op te bergen.”

Grootste economische uitdaging

De gigantische Amerikaanse schuldenberg boezemt evenmin veel vertrouwen in.

VRANKEN. “De situatie blijft ook onvoorspelbaar door de fragiele toestand van de Amerikaanse politiek. Ik doel op de potentiële shutdown deze week. Als er zo’n shutdown van de Amerikaanse overheid komt, is dat niet goed voor het consumentenvertrouwen. We hebben vorige week al dalende consumentenvertrouwencijfers in de Verenigde Staten gezien. Ik denk dat de Amerikaanse economie stilaan fragieler wordt. Ondanks de sterke cijfers voor de grote techbedrijven van de Magnificent Seven (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia and Tesla, nvdr), die het voorlopig nog goed doen en die de beurzen ondersteunen. Zonder die zeven bedrijven zijn de Amerikaanse beursprestaties ronduit middelmatig. Ik zou nog een afwachtende houding aannemen.”

Ook de vooruitzichten voor de vraag naar olie in China, ’s werelds grootste importeur, zijn niet bepaald bullish voor de olieprijs te noemen. Hoe staat het daar met het economische herstel?

VRANKEN. “Het was het voorbije weekend Singles’ Day in China, een hoogdag voor de Chinese e-commerce. Dat heeft heel even de consumentenvraag aangetrokken. Maar we mogen niet vergeten dat de Chinese consument spaart via vastgoed, en dat staat onder druk. Ik denk niet dat de zorgen voorbij zijn voor China. Ik heb ooit geschreven dat China zijn grootste economische uitdaging beleeft. Ik blijf daar bij.”

