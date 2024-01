De glazen bol: ‘Mogelijkheden legio in de maakindustrie, gezondheidszorg en energie’ (Capital Group)

Trends.be laat tijdens de jaarwisseling beursstrategen vooruitblikken op het komende economische jaar.

Vandaag: Jared Franz, econoom, en Winnie Kwan, beheerder van aandelenportefeuilles, van Capital Group.

1) Waar gaan de rentetarieven naartoe? Welke impact heeft dat op uw verwachtingen voor de economische groei?

Jared Franz: “De veerkracht van de Amerikaanse economie is opmerkelijk, als je bedenkt hoeveel de consumentenprijzen zijn gestegen en hoe agressief de Federal Reserve de rente heeft verhoogd. Een recessie is nog altijd mogelijk, maar we denken dat het risico aanzienlijk is afgenomen.

“De twee andere grote economieën van de wereld, Europa en China, zullen naar verwachting wegen op de wereldwijde groei, aangezien beide worstelen met een steeds moeilijker handelsklimaat en toenemende geopolitieke spanningen. Duitsland, de grootste economie van Europa, krimpt al, als gevolg van de sterke vertraging van de industriële activiteit en de afnemende vraag uit China, de grootste handelspartner. We verwachten dat de Europese economie in 2024 zal aantrekken, maar het zou een oppervlakkig herstel kunnen zijn.

“Hoewel de impact van hoge rentes op een economie sterk uiteen kan lopen, neemt de kans op een scherpe daling van de rente af. We zullen waarschijnlijk niet snel terugkeren naar het tijdperk van bijna-nultarieven. We zijn wel optimistisch dat de consumenten de economie zullen blijven dragen, zelfs als de rente voor een lange periode hoger blijft. Dat komt deels doordat de lonen en de waarde van de woningen boven het niveau van vóór de pandemie blijven, wat de consumptie ondersteunt. De federale uitgaven, vooral voor Amerikaanse infrastructuurprojecten, heeft de economische groei ook ondersteund.

“Met het oog op 2024 kan de rente op tienjaarse Amerikaanse staatsobligaties op een niveau blijven dat vóór de wereldwijde financiële crisis als normaal werd beschouwd en schommelen in een bandbreedte van 3,5 tot 5,5 procent. Helemaal teruggaand tot 1870 – of ongeveer 61 procent van de tijd – zijn de tarieven meestal in het bereik van 3 tot 6 procent gebleven.

“Hoewel de stijging van de rente op de financiële markten kan wegen, zullen beleggers zich waarschijnlijk aanpassen aan die omgeving. Toen de tienjaarsrente 4 tot 6 procent beliep, bedroeg het gemiddelde jaarlijkse rendement van de S&P 500-index sinds 1976 10,38 procent, terwijl de Bloomberg US Aggregate Bond Index 6,59 procent opleverde.”

2) Zijn de verwachtingen voor bedrijfswinsten te hooggespannen? Gaan bedrijven over de top? Welke rendementen verwacht u voor aandelen?

Winnie Kwan, beheerder van aandelenportefeuilles: “T-bill and chill (beleggen in obligaties, nvdr) was misschien een uitstekende beleggingstactiek in 2023, maar uit onze analyse blijkt dat beleggers er beter aan doen te diversifiëren naar aandelen zodra de rente piekt. Bij de afgelopen vier Amerikaanse renteverhogingscycli (van 1977 tot 2023) genereerden wereldwijde aandelen een gemiddeld cumulatief rendement van 14 procent in de twaalf maanden na de laatste renteverhoging door de Amerikaanse centrale bank. Cash daarentegen leverde slechts een rendement van 4,5 procent op.

“Voor beleggers die zich zorgen maken dat ze de boot met aandelen al hebben gemist, is het belangrijk om te onthouden dat de sterke run van de S&P 500 in 2023 vooral te danken was aan de Magnificent Seven (Nvidia, Tesla, Meta Platforms, Apple, Amazon, Microsoft en Alphabet, nvdr). De waarderingen buiten die zeven bedrijven zijn vrij normaal. De geschiedenis leert ons ook dat smalle marktrally’s die uit een recessie komen, vaak zijn gevolgd door gestage winsten voor de brede markt, wat betekent dat beleggers nog steeds veel voordeel kunnen halen als ze hun geld investeren in die activaklasse.”

3) Zijn er gebieden waar u zich in het bijzonder op richt?

Winnie Kwan: “We hebben bijzondere aandacht voor dividendaandelen, en meer specifiek voor aandelen die consequent dividenden uitkeren en laten groeien. Dividendgroeiers zijn doorgaans bedrijven van hoge kwaliteit met een betere kapitaalallocatie. Ze genereren winstgroei en vrije kasstroom die de dividendgroei ondersteunen. Als gevolg hiervan zijn die aandelen meestal beleggingen met een lagere volatiliteit die een grotere kans hebben om het beter te doen dan de onderliggende markt. Gezien het feit dat veel van deze bedrijven negatief zijn beïnvloed door de bredere daling van dividendaandelen, zijn ze zeker een interessant zoekgebied voor kansen in 2024.

“Qua sectoren zien we samen met onze analisten mogelijkheden in de maakindustrie, de gezondheidszorg en energie. De combinatie van lage waarderingen en leveringsbeperkingen heeft verschillende aantrekkelijke kansen gecreëerd voor Amerikaanse en Europese energiebedrijven. De Amerikaanse medische technologie-industrie is ook interessant vanwege de derating in 2023, ondanks voortdurende innovatie.”

