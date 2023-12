Trends.be laat tijdens de jaarwisseling beursstrategen vooruitblikken op het komende economische jaar.

Vandaag: de prognoses van Jim Leaviss, CIO Fixed Income, en Fabiana Fedeli, CIO Equities, Multi Asset en Sustainability, bij M&G Investments.

1) Waar gaat het heen met de rente? Welke invloed heeft dat op uw verwachtingen voor de economische groei?

“Na twee jaren van dalingen is 2023 opnieuw een moeilijk jaar gebleken voor obligatiebeleggers. De hoge volatiliteit heeft obligaties van positief naar negatief terrein doen bewegen. Na de recente opleving ligt de wereldwijde obligatie-index op koers om het jaar voor het eerst in drie jaar licht hoger te eindigen.

“Wij denken dat de kansen voor beleggers in 2024 liggen in staatsobligaties en duration (renterisico). Aangezien obligaties het de afgelopen jaren moeilijk hebben gehad omdat beleggers hun inflatieverwachtingen hebben bijgesteld en de centrale banken de rente hebben verhoogd, zien de waarderingen er aantrekkelijk uit.

“Het meest waarschijnlijke scenario voor volgend jaar is niet een zachte landing, maar een vertraging, gevolgd door renteverlagingen door de centrale banken. In die omgeving willen we een positie innemen in staatsobligaties die beschouwd worden als veilige havens en die een langere renteduration hebben, en waarvan we verwachten dat ze in zo’n scenario goed zullen presteren. Omgekeerd willen we selectiever zijn in bedrijfsobligaties, waar een grondig onderzoek altijd belangrijk is.”

2) Zijn de verwachtingen voor bedrijfswinsten te hoog? Zullen bedrijven doorschieten? Welk rendement verwacht u voor aandelen?

“2023 was een jaar waarin de markten gestuurd werden door nieuwsstromen en reactief waren op kortetermijngegevens, in een poging het tempo en het traject van rentebewegingen door de centrale banken te raden.

“Gezien de snelle stijging van de rente en de uitputting van de spaartegoeden van de gezinnen in het covidtijdperk, is het volgens ons logisch om een verdere vertraging van de vraag te verwachten.

Na een paar maanden van rendementsconvergentie beginnen we een terugkeer te zien naar een grotere spreiding tussen aandelen wereldwijd, zelfs binnen dezelfde sectoren, wat een actieve beleggingsaanpak ondersteunt op weg naar 2024.

“Te midden van de macro-economische onzekerheid geven we de voorkeur aan structurele langetermijnthema’s, zoals innovatie (inclusief AI), infrastructuur en een koolstofarme economie, die naar onze mening zullen blijven overheersen dankzij het kapitaal voor de lange termijn, onafhankelijk van de kortetermijnvolatiliteit.”

3/ Op welke grondstoffen zouden u geld durven inzetten? Op welke manier?

M&G belegt niet in grondstoffen.

