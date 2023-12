De glazen bol: ‘Positief gestemd over goud, omdat centrale banken grote kopers zullen blijven’ (DWS)

Trends.be laat tijdens de jaarwisseling beursstrategen vooruitblikken op het komende economische jaar.

Vandaag: de prognoses van Björn Jensch, global chief investment officer van de Duitse vermogensbeheerder DWS.

1/ Waar gaat de rente naartoe? Welke impact heeft dat op uw verwachtingen voor de economische groei?

“Onze streefcijfers voor december 2024 voor de rente op Amerikaanse staatsobligaties op twee en tien jaar zijn respectievelijk 3,95 en 4,2 procent, en voor Duitse Bunds 2,5 en 2,7 procent. Net als bij onze richtcijfers voor de verschillende wereldwijde aandelenindexen houden we voorlopig vast aan die percentages, die we begin november hebben vastgesteld, omdat we denken dat de markt een beetje op de zaken vooruit is gelopen. Onze prognose voor de bbp-groei in de Verenigde Staten is 0,8 procent en voor de eurozone 0,7 procent.

“De grootste uitdaging voor de centrale banken in 2024 wordt de inflatie te beteugelen zonder de economie te verstikken. Het ene is afhankelijk van het andere. Hoewel de laatste FOMC-vergadering in december de markten de indruk gaf dat de Fed was omgeslagen en nu voorrang geeft aan het voorkomen van een diepe recessie boven het winnen van de strijd tegen de inflatie, denken we nog altijd dat zowel de Fed als de ECB heel graag wil voorkomen dat de inflatie in 2024 weer flink oplaait. En zelfs als de Fed terughoudend zou zijn, zouden de markten de Fed weer kunnen tot actie aansporen, zoals ze dat ook eind 2021 hebben gedaan. Toen begon de rente op tweejaars Treasuries sterk te stijgen voordat de Fed de rente verhoogde. Beleggers maken zich nog altijd zorgen dat een no-landing van de economie in 2024 kan leiden tot een nog hardere landing in 2025, als een opleving van de inflatie de Fed dwingt de rente weer te verhogen.”

2/ Liggen de verwachtingen voor de bedrijfswinsten te hoog? Zullen bedrijven over de lat gaan? Welke rendementen verwachten u voor aandelen?

“Ja, wij denken dat de ramingen voor de bedrijfswinsten in 2024 te hoog zijn. Onze winstverwachtingen liggen onder de consensus. Omdat we denken dat de risicopremie al vrij laag is (wat ook wordt geïllustreerd door een heel lage volatiliteit op de aandelenmarkten), zijn er hogere winsten nodig om ervan te kunnen uitgaan dat de aandelenmarkten boven hun niveau van eind 2023 uitkomen. Maar de feedback die onze regionale en sectorspecialisten krijgen vanuit de boardrooms, maakt dit een onwaarschijnlijk scenario. Integendeel: wij denken dat de meeste bedrijven tijdens het rapportageseizoen van het vierde kwartaal nog steeds een conservatieve prognose zullen afgeven, omdat de hoge rente en de dalende consumentenprijzen pijn doen.”

3/ Op welke grondstoffen zouden u geld durven inzetten? Op welke manier?

“Wij handhaven een neutrale positie voor olie, omdat we denken dat de groei van de vraag niet genoeg is om markten te verrassen. Bovendien pompen de Verenigde Staten meer olie dan verwacht op en kan extra aanbod uit Iran de markt in 2024 nog steeds bereiken. Aan de andere kant zijn Rusland en Saudi-Arabië altijd bereid het aanbod te beperken als dat nodig is, maar we verwachten eigenlijk dat ze hun vrijwillige beperkingen in 2024 zullen intrekken. Kortom: we zien weinig kans om geld te verdienen met olie in 2024.

“We zijn positiever over goud, omdat we verwachten dat de centrale banken grote kopers zullen blijven, terwijl de vraag van de juwelen- en de technologiesector, die verantwoordelijk zijn voor meer dan de helft van de wereldwijde vraag, ook niet zal afnemen. Bovendien zouden dalende rentetarieven een rugwind moeten geven aan goud, waarvan we zelfs al iets hebben gezien in het vierde kwartaal van 2023.

“Wij zijn positief over de CO2-emissierechten van de Europese Unie. Door de daling van de aardgasprijzen konden Europese nutsbedrijven meer productie omschakelen van steenkool naar andere energiebronnen, waardoor de vraag naar koolstofemissierechten in de Europese Unie afnam, wat woog op de koolstofprijs. Dat gold ook voor een wijziging in de regelgeving (bedrijven hebben dit jaar meer tijd om hun emissierechten in te leveren). Beleidsmakers blijven echter de regels voor de emissiehandelsmarkt aanscherpen, wat op korte en middellange termijn een steun in de rug is voor de stijging van de CO2-prijs in de Europese Unie.”

