De glazen bol: ‘Negatief over industriële metalen vanwege matig presterend China’ (Fidelity)

Trends.be laat tijdens de jaarwisseling beursstrategen vooruitblikken op het komende economische jaar.

Vandaag: de prognoses van de Belg Charles-Henri Kerkhove, beleggingsdirecteur multi-activa bij Fidelity International.

1/ Waar gaat de rente naartoe? Welke impact heeft dat op jullie verwachtingen voor de economische groei?

“In de VS, Europa en het VK hebben de rentetarieven hun hoogtepunt bereikt. De vraag is nu wanneer en met hoeveel ze in 2024 zullen dalen. De recente dovish pivot van de Fed suggereert dat de Amerikaanse centrale bank de eerste zal zijn die de rente verlaagt, en dat mogelijk al in maart. De Fed laat uitschijnen dat markten volgend jaar met drie renteverlagingen rekening moeten houden, maar de futureskoersen suggereren dat beleggers voorsorteren op maar liefst zes renteverlagingen.

“Wat de impact op de groei betreft, is het waarschijnlijk zo dat de groei de rente bepaalt in plaats van andersom. Als de groei sterk blijft, komen er waarschijnlijk minder verlagingen. Wij denken dat zes verlagingen alleen nodig zijn als de economische groei relatief snel verslechtert.

“In Europa is de ECB gezien de zwakke groei en de dalende inflatie, verrassend hawkish gebleven. Wij verwachten dat de ECB zich in 2024 gedwongen ziet om zich meer dovish op te stellen. Een aankondiging van een renteverlaging tijdens de vergadering van maart is niet uitgesloten, maar onwaarschijnlijk. Hoe langer de ECB hawkish blijft, hoe groter de rem op de groei zal zijn. Uiteindelijk, als de Fed begint te verlagen, kunnen de ECB en de Bank of England zich gedwongen voelen dit voorbeeld te volgen.”

2/ Liggen de verwachtingen voor de bedrijfswinsten te hoog? Zullen bedrijven over de lat gaan? Welke rendementen verwachten jullie voor aandelen?

“Op basis van de Fidelity Analyst Survey blijft er sprake van druk op de kosten voor bedrijven; de arbeidsmarkt is nog altijd krap en de financieringskosten zijn hoog. De inkomsten en marges houden echter ook gelijke tred, dus we verwachten niet dat de bedrijfswinsten de komende kwartalen snel zullen verslechteren. We bevinden ons in een laat cyclisch klimaat met een lage werkloosheid en inflatie boven het streefcijfer. De markt verwacht nu een zachte landing, wat betekent dat zelfs een gunstige uitkomst mogelijk tegenvalt en dat er teleurstelling dreigt als dat perspectief op losse schroeven komt te staan.

“Defensieve en redelijk geprijsde kwaliteitsbedrijven zouden in dit stadium betere relatieve prestaties moeten leveren en vormen tijdens een recessie een betere bescherming voor beleggers. Over een beleggingshorizon van 10 jaar, op basis van onze huidige aannames voor de kapitaalmarkt, verwachten we 6% rendement op jaarbasis voor wereldwijde aandelen (uitgedrukt in US-dollar).”

3/ Op welke grondstoffen zouden jullie geld durven zetten? Op welke manier?

“De vooruitzichten voor olie zijn positief. De recente scherpe daling van de olieprijzen werd veroorzaakt door een combinatie van vraag- en aanbodfactoren. Maar de prijsvorming heeft een lange weg afgelegd. Het marktsentiment is momenteel te negatief. Productieonderbrekingen behoren nog altijd tot de mogelijkheden en de politieke risico’s zijn ook nog steeds relatief hoog. De positieve visie is gebaseerd op de verwachting dat de vraag sterk blijft omdat een recessie op korte termijn onwaarschijnlijk lijkt en dat OPEC+ zijn productieverlagingen tot ver in 2024 zal handhaven. Energieaandelen zijn voor beleggers een aantrekkelijke manier om wat inflatiebescherming in hun portefeuilles in te bouwen.

“Wij staan neutraal tegenover edelmetalen. Goud is dit jaar een nuttige aanvulling geweest op multi-asset portefeuilles, maar het is niet bijzonder aantrekkelijk om op de huidige koersen te kopen, aangezien er alternatieven zijn die een behoorlijk rendement bieden. Tot slot zijn we negatief over industriële metalen vanwege de matige economische prestaties van China, met name in de vastgoedsector.”

Gisteren:

| Het volledige glazen-bol-dossier kunt u hier vinden |