Heel wat jongeren zullen deze zomer hun eerste vakantiejob doen. Trends.be vraagt naar de eerste jobervaring van vooraanstaande mensen in de ruime economische sector. Vandaag is het de beurt aan Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme voor N-VA.

Wat was uw eerste vakantiejob?

ZUHAL DEMIR. “Dat was in de Quick, de hamburgertent. Een prachtige tijd was dat. Ik begon aan de kassa, maar ik heb daar niet lang mogen zitten omdat ik te veel babbelde met de mensen. Ik vroeg hoe het met ze ging en wat ze nog van plan waren. Maar de manager zei al snel: ‘Dat heet hier Quick met een reden, het moet snel gaan.’ En dus vloog ik richting de grillpannen achter in de keuken. Maar ook daar was het best een leuke periode.”

Zijn er zaken die u voor altijd zullen bijblijven?

DEMIR. “De fijne collega’s en de sfeer. Het is voor mij ook het bewijs dat de wereld eigenlijk best klein is. Jaren later, toen ik als Vlaams minister van Justitie het Family Justice Center in Limburg ging bezoeken, zag ik trouwens mijn toenmalige collega Sonja terug, die daar de strijd tegen intrafamiliaal geweld leidt. Destijds samen in de Quick, nu bondgenoten om mensen te helpen. Schoon, hè.”

Wat heeft u met het loon gedaan?

“Ik groeide op in een mijnwerkersgezin. Voor mijn ouders was het een hele uitdaging om met vijf kinderen iedereen de mogelijkheid te geven om verder te studeren. Ze hebben dat prachtig gedaan, maar het bijklussen in de Quick was een leuk extraatje om op kot iets meer luxe te hebben, iets beter eten te gaan kopen. En ja, ook om een goed stapje in het studentenleven te zetten tot de vroege uurtjes” (lacht).

