Heel wat jongeren zullen deze zomer hun eerste vakantiejob doen. Trends.be vraagt naar de eerste jobervaring van vooraanstaande mensen in de ruime economische sector. Arbeidseconoom Stijn Baert (UGent) bijt de spits af.

Wat was uw eerste vakantiejob?

STIJN BAERT. “Ik deed vakantiejobs voor Kinepolis. De eerste was als promojongen. Ik zie me nog staan flyeren in een felgroen shirt op de Lokerse Feesten. Of we ook een gadget mochten aanbieden aan de jongens en meisjes die passeerden, weet ik niet meer. En eigenlijk kan ik me ook niet meer voorstellen dat de introvert die ik grotendeels ben, toen niet in de nabijgelegen Durme is gesprongen van ongemak.”

Wat zal u voor altijd bijblijven?

BAERT. “Later heb ik bij Kinepolis in Gent een paar weken een van de kassa’s van de grote shop bemand. Ze herinneren het zich vast niet meer, maar ik was de beste kassier die Kinepolis ooit had. Elke dag werd nagekeken of de kassa klopte en of het aantal verkochte producten en het eindtotaal overeenkwamen met de stock. Dat klopte zelden of nooit tot op de eurocent, gezien de drukte van zo’n verkoop. Als het toch gebeurde, werd een blad uitgehangen voor de excellente kassier. Wat bij mij dag na dag het geval was. Dat streven maakte me niet bepaald populairder bij de collega’s. The story of my life…”

Wat heeft u met het loon gedaan?

BAERT. “Ik heb het toen waarschijnlijk gespaard. Centen waren in de eerste helft van mijn leven een doel op zich. Ik vroeg voor alles geld. Ik zie nog voor me hoe ik allerlei spaarpotjes had samengebracht en mijn mama de centjes en briefjes ruilde voor eentje van 5.000 frank. Zo schoon groot en groen. Later volgde een eerste kasbon bij de Kredietbank. Vermoedelijk zat die ambitie om te sparen er dus ook nog in toen ik mijn eerste studentenjob deed. Dat is een paar jaar later nogal gekeerd. Vanaf het midden van mijn studie aan de universiteit heb ik me toegelegd op geld uitgeven. Met succes.”

