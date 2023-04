Brusselse proptech Smooved haalt 1,5 miljoen euro op bij Mediahuis

Het vier jaar oude Brusselse Smooved haalt 1,5 miljoen euro kapitaal op bij Mediahuis Marketplaces, dat behoort tot de mediagroep Mediahuis (De Standaard, Het Nieuwsblad, NRC).

Eerder haalde het jonge bedrijf tijdens de lockdowns 400.000 euro op bij de accelerator imec.istart en het fonds Pitchdrive.

In start-upjargon is Smooved een proptechbedrijf, gespecialiseerd in technologie voor de vastgoedsector dus. Het bedrijf maakt software om de tevredenheid van klanten van vastgoedmakelaars te verbeteren. Denk aan hulp om kopers te helpen met hun verhuisadministratie of een platform als HouseMatch waar klanten een makelaar kunnen zoeken. Doordat klanten op dat platform ook feedback geven, kunnen makelaars hun dienstverlening verbeteren.

Met het verse geld wil de scale-up zijn groei versnellen, onder meer door te internationaliseren. De oprichters Laurens Vanpoucke, Ignace Buelens en Nathan Coox zagen Smooved in vier jaar uitgroeien tot twintig werknemers en meer dan een miljoen euro omzet. Volgens Smooved werkt het met meer dan een op de acht Belgische vastgoedkantoren samen en heeft het partnerschappen met alle grote vastgoedmakelaarsgroepen in België.