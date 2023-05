Infrabel-project met “groene sporen” ligt stil door scheurtjes

Een project dat spoornetbeheerder Infrabel twee jaar geleden aankondigde om “groene dwarsliggers”, gemaakt uit zwavelbeton, te plaatsen, is nog niet van de grond gekomen. Er werden scheurtjes ontdekt bij de eerste plaatsing van de dwarsliggers, bericht het persagentschap Belga.

De “groene dwarsliggers”, waarvan de productie 40 procent minder CO2 uitstoot dan die van de traditionele betonnen dwarsliggers op basis van cement, werden in maart 2021 voorgesteld. Ze worden geproduceerd door het Oost-Vlaamse bedrijf De Bonte, dat er op acht jaar tijd 200.000 stuks van zou leveren.

“Het project met de ‘groene dwarsliggers’ is on hold gezet”, zei Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit woensdag in de marge van de voorstelling van “groene sporen” die Infrabel de komende jaren zal plaatsen. Het werd tijdelijk stilgelegd, nadat er “een aantal oppervlakkige scheurtjes werden gevonden bij de eerste plaatsing van die dwarsliggers”. Daardoor zouden de dwarsliggers sneller weer vervangen moeten worden.

De Infrabel-woordvoerder voegde nog toe dat de spoornetbeheerder het volste vertrouwen behoudt in De Bonte. “Zij zoeken nu naar een technische oplossing in het productieproces”, aldus Petit. “Het gaat naar verluidt de goede kant op, maar een timing is er nog niet.”

Nog volgens Infrabel kan een gelijkaardig probleem niet opduiken bij de “groene sporen” die woensdag werden voorgesteld. Die sporen, geproduceerd door het Duitse Saarstahl in een Franse fabriek, worden al in Frankrijk gebruikt en hebben daar hun deugdelijkheid al bewezen.

