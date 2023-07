Grafiek: toename natuurrampen zet druk op verzekeringsmarkt

Tussen 2019 en 2022 nam het aantal schadegevallen met 49 procent toe, terwijl het schadebedrag met 93 procent steeg, zegt Assuralia.

De klimaatverandering leidt tot een toename van natuurrampen, zowel in frequentie als in intensiteit. In 2019 werd de Belgische verzekeringssector geconfronteerd met 156.000 claims die samen goed waren voor 337 miljoen euro aan storm- en overstromingsschade. In 2021 bereikte die schade, door de overstromingen, een ongezien hoogtepunt met 158.000 dossiers, goed voor 2,8 miljard euro aan schade. Vorig jaar was er dan weer een piek in het aantal claims (231.000) die 650 miljoen euro aan uitgekeerde schadevergoeding vergden.

“Dat betekent dat tussen 2019 en 2022 het aantal schadegevallen met 49 procent toenam, terwijl het schadebedrag met 93 procent steeg”, zegt Hein Lannoy, de CEO van Assuralia.

“Ook op wereldschaal zien we hetzelfde fenomeen (zie grafiek). Door het hogere risico is de markt van de herverzekeraars sterk aan het evolueren. Dit jaar hebben de aardbevingen in Turkije hen erg veel geld gekost.

Schade veroorzaakt door natuurrampen blijft stijgen. © National

“Ik denk dat het voor bepaalde kleinere verzekeringsmaatschappijen moeilijker wordt om nog een herverzekering aan aanvaardbare tarieven af te sluiten. We moeten er zorg voor dragen dat we de lat inzake verplichte tussenkomst voor hen niet te hoog leggen.”

